KOOBCAMP * “PREMIO “WELLNESS 2024“: « TRA I 10 VINCITORI ANCHE DUE CAMPEGGI TRENTINI, CAMPING AL SOLE – LEDRO / FAMILY WELLNESS RESORT – POZZA DI FASSA »

11.08 - martedì 23 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Anche quest’anno il portale Campeggi.com di KoobCamp ha selezionato i migliori 10 campeggi italiani dove trascorrere le vacanze all’insegna del benessere.

È il Fornella Camping & Wellness Family Resort a San Felice del Benaco (BS), in Lombardia, ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio Wellness 2024, assegnato nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp come riconoscimento ai camping specializzati in vacanze benessere.

Il Fornella Camping & Wellness Family Resort è una tranquilla oasi verde di oltre 120.000 mq. e si trova in uno degli angoli più suggestivi e romantici del lago, direttamente affacciato sull’acqua, con due spiagge e una scenografica scogliera da fargli da cornice.

La posizione davvero unica e il livello di infrastrutture e servizi offerti ne fanno il luogo ideale per una vacanza all’aria aperta tranquilla e rilassante.

Dal 2019 è possibile usufruire anche di un ampio centro benessere.

Durante il soggiorno ci si può concedere un massaggio rilassante oppure si può usufruire dell’intero pacchetto SPA vista lago che comprende idromassaggi, saune, bagno turco, palestra e area relax.

La Top 10 del Certificato Wellness 2024 è il risultato finale di un’attenta selezione che ha portato alla vittoria finale il Fornella Camping & Wellness Family Resort e alla scelta dei 10 migliori camping village per il Wellness realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp.

Di seguito, i 10 migliori Campeggi e Villaggi Wellness 2024 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Fornella Camping & Wellness Family Resort – San Felice del Benaco (BS)

Camping Caravan Park Sexten – Sesto (BZ)

Family Wellness Camping al Sole – Ledro (TN)

Camping Village Cavallino – Cavallino-Treporti (VE)

Village Lido d’Abruzzo – Roseto degli Abruzzi (TE)

Camping Vidor – Family & Wellness Resort – Pozza di Fassa (TN)

Camping Gianna – Lerici (SP)

Camping Village Pino Mare – Lignano Sabbiadoro (UD)

Camping Sass Dlacia – Badia (BZ)

Camping Village Tahiti – Comacchio (FE)