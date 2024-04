QUESTURA DI BOLZANO * MERANO: « AGGREDISCE GLI IMPIEGATI DELLA BANCA POPOLARE E MORDE UN AGENTE, ARRESTATO PREGIUDICATO STRANIERO »

10.54 - martedì 23 aprile 2024

Nell’ambito della sistematica intensificazione dei servizi straordinari di prevenzione generale e di controllo del territorio disposti con Ordinanza dal Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ed effettuati in tutta la Provincia altoatesina, nella mattinata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P. S. di Merano sono intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa del Commissariato sul numero di emergenza “112 NUE”, con la quale veniva segnalata la presenza di un soggetto violento che dava in escandescenze all’interno della BANCA POPOLARE di via Matteotti.

I Poliziotti della Squadra “Volanti”, intervenuti in pochi minuti sul posto indicato, si sono trovati di fronte ad un soggetto – in seguito identificato per tale Y. B., cittadino nigeriano di anni 46, pluripregiudicato ed in possesso di regolare Permesso di Soggiorno – che urlava, inveiva e minacciava gli impiegati in servizio presso gli sportelli dell’Istituto bancario, il tutto senza un reale motivo.

Gli Agenti, resisi conto di quanto stava accadendo, dapprima cercavano di tranquillizzare l’uomo; ma questi, tuttavia, seguitando ad aggredire verbalmente chiunque tentasse di avvicinarsi, ad un certo punto si dava alla fuga al fine di sottrarsi alla Polizia.

Subito rincorso dai Poliziotti, l’uomo veniva bloccato dopo pochi metri, nonostante la violenta reazione di quest’ultimo, che aveva iniziato a colpirli con calci e pugni.

Trasferito a forza sulla Volante, una volta fatto ingresso negli Uffici del Commissariato di Polizia, il delinquente straniero dava ulteriormente in escandescenze, minacciando e colpendo ripetutamente gli Agenti e danneggiando gravemente mobili e suppellettili.

Un Poliziotto, morso violentemente da costui ad un braccio, ha dovuto ricorrere alle cure dei Sanitari.

Al termine degli accertamenti di identificazione, delle operazioni di fotosegnalamento e delle attività di Polizia Giudiziaria, Y. B. veniva dichiarato in arresto per i reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, condotto presso le Camere di Sicurezza della Questura e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il nigeriano, già noto alle Forze dell’Ordine per pregressi, analoghi episodi, risulta regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, non potendo essere sino ad oggi espulso in quanto in attesa di riconoscimento della protezione internazionale; nonostante ciò, ed in considerazione della gravità dei precedenti e del comportamento tenuto in occasione dell’arresto, il Questore ha dato immediate disposizioni all’Ufficio Immigrazione di segnalare l’accaduto alla Commissione per i Rifugiati, al fine di non consentirgli di ottenere lo status di “asilante” e, di conseguenza, poter emettere nei suoi confronti un Decreto di Espulsione per allontanarlo definitivamente dal nostro Territorio Nazionale.

“Si è trattato di un gravissimo episodio criminale, connotato da particolare violenza nei confronti degli Agenti di Polizia – ha evidenziato il Questore Sartori –. Episodi simili non possono essere tollerati: chi opera sul territorio al servizio della Comunità non può essere impunemente fatto oggetto di atti violenti da parte di chi, accolto nel nostro Paese, ha ripetutamente dimostrato di non voler accettare le regole di convivenza civile e di far del crimine il proprio stile di vita”