ISTAT * REPORT AMBIENTE URBANO: « CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, TRENTO AL PRIMO POSTO PER DEROGHE AI CANTIERI EDILIZI»

11.20 - venerdì 24 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

ISTAT PAGINA 13

“Nei capoluoghi metropolitani vengono rilasciate maggiormente autorizzazioni in deroga per i cantieri (33,3 ogni 100mila abitanti) rispetto a quelle per manifestazioni temporanee (8,7 ogni 100mila ab.), che si concentrano principalmente negli altri capoluoghi (45,2 ogni 100mila ab.). In 13 di questi ultimi si registrano valori oltre 100 e i livelli più alti si osservano a Trento (312,0) ” e a Bolzano/Bozen (256,7).