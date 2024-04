IDM SÜDTIROL ALTO ADIGE * SPECIALITÀ GASTRONOMICHE: « FINO AL 21/4 I “VINUM HOTELS“ ACCENDONO I RIFLETTORI SUI PRODOTTI DI QUALITÀ ALTOATESINI »

17.28 - venerdì 5 aprile 2024

Specialità gastronomiche locali nei Vinum Hotels. Una cooperazione tra Vinum Hotels, IDM e consorzi mira a dare maggiore visibilità ai prodotti di qualità dell’Alto Adige. Da oggi i Vinum Hotels dell’Alto Adige accendono i riflettori sui prodotti di qualità altoatesini. Per quindici giorni, fino al 21 aprile, i prodotti che si fregiano dei regimi di qualità dell’Unione Europea, come le mele, lo speck e lo Schüttelbrot IGP o il vino DOC, e i prodotti con Marchio di Qualità Alto Adige, tra cui il latte, i latticini oppure il miele e il succo di mela, sono presenti nei piatti del rinomato gruppo alberghiero: dalla prima colazione agli spuntini, fino all’aperitivo e alla cena. L’iniziativa, lanciata con il motto “Rendezvous con specialità altoatesine”, è il risultato di una cooperazione tra IDM Alto Adige, i Vinum Hotels dell’Alto Adige e i consorzi agroalimentari. L’obiettivo: offrire un palcoscenico speciale ai prodotti locali, per garantire loro maggiore visibilità e notorietà.

Il vino, e in particolare quello altoatesino, è al centro dell’attenzione dei Vinum Hotels dell’Alto Adige, sin dalla fondazione del gruppo alberghiero. Questi hotel non offrono solo degustazioni di alta qualità, ma anche eventi dedicati al vino. Nelle prossime settimane però, nei 16 hotel partecipanti all’iniziativa dislocati sul territorio, i riflettori sono puntati su tutti i prodotti di qualità dell’Alto Adige. Per questo motivo, le strutture aprono le porte dei loro ristoranti anche agli ospiti che non soggiornano in albergo, inclusa la popolazione locale.

«Apprezziamo molto i prodotti di qualità dell’Alto Adige e molti di essi sono già usati nelle nostre cucine. Grazie a queste nuove settimane gastronomiche impiegheremo ancora di più i prodotti locali e, al tempo stesso, ci impegneremo a presentare nuove variazioni e interpretazioni del tema. Questo ci permette di creare una nuova offerta con un’esperienza culinaria per i nostri ospiti. Possiamo raccontare loro storie sui prodotti di qualità dell’Alto Adige e informarli sulle particolarità», afferma Hansjörg Ganthaler, Presidente dei Vinum Hotels dell’Alto Adige.

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è quello di sensibilizzare gli ospiti, sia nazionali che stranieri, ai prodotti di qualità dell’Alto Adige, afferma Thomas Fill, Direttore del dipartimento Agrar di IDM. «Allo stesso tempo, anche gli albergatori potranno apprezzare la varietà e la qualità dei nostri prodotti. Nel migliore dei casi, si svilupperanno relazioni a lungo termine tra i produttori e i Vinum Hotels, in modo da incrementare le vendite dei prodotti sul territorio. Le strutture potranno inoltre offrire ai loro ospiti un’alta qualità e un ottimo sapore», afferma Fill. Dagli studi svolti è emerso che i turisti in Alto Adige sono spesso in cerca di un’esperienza culinaria speciale da fare sul territorio. Vorrebbero inoltre portare con sé un pezzetto di Alto Adige oppure acquistare un prodotto direttamente a casa, per ricordare le belle giornate trascorse sul territorio.

I prodotti possono essere gustati dagli ospiti già a colazione, dove sono presenti i prodotti che si fregiano dei regimi di qualità dell’Unione europea, come le mele, lo speck e lo Schüttelbrot IGP, così come il latte e i prodotti caseari altoatesini. Durante queste settimane gastronomiche non vengono usati prodotti non altoatesini della stessa tipologia. Sui menù sono presenti almeno quattro piatti a base di prodotti locali di qualità e tutti i piatti sono accompagnati da un’interessante selezione di vini altoatesini DOC. Nei 16 Vinum Hotels aderenti all’iniziativa, lo spazio dedicato alla merenda pomeridiana è inoltre ricco di prodotti come mele, involtini allo speck, tisane altoatesine alle erbe, frutta secca, succo di mela oppure Kaminwurzen di produttori locali. Gli aperitivi sono accompagnati da vini altoatesini e snack locali. Anche il programma di intrattenimento per gli ospiti ha un forte tocco altoatesino, con degustazioni di prodotti, tour delle mele e delle cantine, nonché escursioni ai rifugi, dove vengono serviti spuntini con prodotti di qualità altoatesini.

Le settimane gastronomiche sono state programmate intenzionalmente nella stagione intermedia: in questo modo il personale dei Vinum Hotels ha il tempo necessario per prepararsi e per prestare l’adeguato supporto all’iniziativa. Secondo Ganthaler, questo è più difficile da ottenere nell’alta stagione, a volte frenetica. Per il prossimo anno è in programma la continuazione dell’iniziativa.