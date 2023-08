“FUTURI COMUNI” * OMICIDIO ROVERETO (TN): SCALFI, « DALLA LEGA ATTACCHI VILI ED IPOCRITI CONTRO IL SINDACO VALDUGA »

21.01 - domenica 6 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Omicidio Rovereto, Scalfi (Futuri Comuni): “Solidarietà e vicinanza alla famiglia e alle persone care della donna” “Da Lega attacchi vili ed ipocriti contro Valduga”?

Futuri comuni vuole esprimere la più sincera vicinanza alla famiglia e alle persone care della donna oggi uccisa a Rovereto. Episodi come questo lasciano senza parole e ci ricordano ogni giorno quanto sia fragile il tessuto sociale e quanto ci sia da fare per combattere la piaga della malattia mentale e del disagio sociale. La giustizia farà il suo dovuto corso e non è certo questo il momento della polemica politica che è solo inopportuna.

Tuttavia gli attacchi vili e ipocriti di chi, da 5 anni è al governo della provincia e di chi in questi 5 anni ha smantellato ogni meccanismo che serviva a mitigare i fenomeni di disagio, rimangono un plastico esempio dello spessore umano e morale di questo governo provinciale.

La Lega e Fugatti hanno basato la campagna elettorale del 2018 sul tema della sicurezza ma da parte loro in 5 anni abbiamo visto solo lo smantellamento delle reti di contenimento idonee a contenere il disagio sociale. Non sono stati messi a terra i progetti per la residenzialità e la presa in carico di soggetti fragili con problemi psichiatrici, o in povertà assoluta alimentando una bomba sociale.

Se vogliamo chiedere le dimissioni di qualcuno allora chiediamo quelle di Fugatti e Segnana che con le loro non-politiche hanno lasciato i cittadini senza tutele e protezione.

Laura Scalfi

Futuri Comuni