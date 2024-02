EURICSE E UNIVERSITÀ DI TRENTO * “MASTER GIS“: « IL SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI PER FORMARE I FUTURI MANAGER DELLE IMPRESE SOCIALI, ISCRIZIONI FINO AL 25/2 »

16.37 - venerdì 16 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Borse di studio da tutta Italia per il Master GIS. Le organizzazioni sostengono il progetto formativo per i futuri manager delle imprese sociali. Anche quest’anno numerose organizzazioni provenienti da diverse regioni d’Italia che investono nel progetto formativo del Master in Gestione di Imprese Sociali (Master GIS) sono pronte ad accogliere gli studenti per tirocini o project work, offrendo altresì opportunità di borse di studio a sostegno degli stage. Da Bolzano a Genova, da Venezia a Perugia, passando per Verona, Venezia e Brescia, queste organizzazioni e imprese sociali hanno dimostrato una notevole fiducia nel percorso formativo del più antico master dedicato al non profit in Italia targato Euricse e Università di Trento, considerandolo un trampolino di lancio per coloro che ambiscono a operare nel settore delle imprese sociali. Iscrizioni aperte fino al 25 febbraio 2024.

La ventottesima edizione del Master GIS, il Master in Gestione di Imprese Sociali promosso da Euricse e dall’Università di Trento con il supporto dei Dipartimenti di Economia e Management, Sociologia e Ricerca Sociale, e Giurisprudenza, si appresta a iniziare con una nuova formula innovativa e flessibile. Questa edizione accoglie anche i lavoratori, offrendo lezioni online e incontri nei weekend, permettendo loro di mantenere l’occupazione senza doversi spostare a Trento. Il percorso è rivolto a laureati, operatori di cooperative e professionisti di diverse discipline, con l’obiettivo di formare i “futuri manager” delle imprese sociali.

Dal 1995, oltre 400 professionisti hanno completato con successo il prestigioso Master GIS. Attualmente, il 90% dei partecipanti ha trovato un’occupazione coerente con il profilo formativo entro sei/dodici mesi dalla conclusione del Master. Inoltre, il 58% di coloro che hanno ottenuto un impiego lavora nella stessa organizzazione dove hanno svolto lo stage.

Le borse di studio: un investimento sul futuro

Gli enti del Terzo Settore operano quotidianamente in un contesto articolato in continuo mutamento. Una delle difficoltà emerse negli ultimi anni è quella trovare competenze e professionalità adeguate ad affrontare questo tipo di complessità. L’obiettivo del Master GIS è proprio quello di formare professionisti in grado di affrontare queste sfide e di mettere a disposizione degli enti del Terzo Settore collaboratori capaci di sostenere la gestione e l’organizzazione di fronte a molteplici sfide.

Queste figure sono preparate per interpretare la complessità del contesto di riferimento e facilitare l’incontro tra domanda e offerta, grazie a una conoscenza ampia e a un set di competenze tecniche e trasversali essenziali per la gestione di un’impresa sociale. Data l’efficacia di questo percorso formativo, molte organizzazioni hanno destinato risorse per offrire borse di studio per l’anno accademico 2023-2024, favorendo coloro che desiderano svolgere il tirocinio o il project work presso gli enti stessi o le loro cooperative associate, in caso di reti e consorzi.

Ecco quali sono:

• Consorzio Sol.Co Città Aperta (Bergamo)

• Il Sentiero di Arianna (Genova)

• COOPBUND Alto Adige Sudtirol (Bolzano)

• CAUTO Cantiere Autolimitazione Cooperativa Sociale (Brescia)

• LEGACOOP Veneto (Venezia)

• Consorzio Sol.Co. (Verona)

• Fondazione Finanza Etica (Firenze)

• Legacoopsociali Umbria (Perugia)

• Fondazione Edulife (Verona)

Accanto alle borse di studio a supporto degli stage ci sono anche altre forme di finanziamento a copertura totale o parziale della quota di iscrizione, consultabili sul sito ufficiale del Master.

Il Lavoro Dopo il Master GIS

Il programma formativo non solo fornisce competenze avanzate, ma sostiene la costruzione di carriere appaganti e significative, dove l’expertise è messa al servizio della crescita sociale e dell’innovazione. I laureati occupano ruoli chiave in imprese sociali, consorzi, cooperative sociali, fondazioni, ONG e enti del terzo settore. Molti si distinguono come consulenti, offrendo il proprio know-how a organizzazioni private o pubbliche impegnate nello sviluppo delle imprese sociali e del settore non profit.

Le iscrizioni per la 28ª edizione del Master GIS sono aperte fino al 25 febbraio 2024, con tutte le informazioni disponibili nel bando di ammissione online e sul sito www.mastergis.eu.

I Numeri del Master GIS:

• 21 Docenti Universitari e Esperti del Settore

• 400 Partecipanti dal 1995 ad Oggi

• 28 Edizioni del Master, il più Antico nel Terzo Settore

• 168 Ore tra Attività Didattiche Online e Laboratori in Presenza

• 350 Ore di Tirocinio o Project Work

• 9 organizzazioni che mettono a disposizione una borsa di studio

• 90% Tasso di Placement entro 6-12 mesi dalla fine del Master

• 58% Corsisti occupati presso la stessa organizzazione del tirocinio