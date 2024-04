DAL RI E MANICA (PD – TRENTINO) * EDILIZIA ABITATIVA: « 10 ANNI DI RESIDENZA PER UN ALLOGGIO, PONIAMO FINE A QUESTA CATTIVERIA ISTITUZIONALE INGIUSTA E COSTOSA »

17.07 - mercoledì 10 aprile 2024

Sul vincolo dei 10 anni di residenza per l’accesso all’edilizia abitativa pubblica arriva l’ennesima bocciatura da parte della Cassazione nei confronti della Giunta provinciale. Verrebbe spontaneo immaginare che un governo serio, che rappresenta un territorio da sempre conosciuto per l’eccellenza amministrativa, faccia un veloce passo indietro, chieda scusa per la brutta figura e eviti come la peste la sentenza della Corte Costituzionale.

Ma non è così se si tratta della Giunta Fugatti, che ha fatto della “cattiveria istituzionale” nei confronti degli stranieri il suo tratto distintivo e, non più tardi di ieri, il commento del neo assessore alla casa Marchiori è stato lapidario: “attendiamo l’ultima sentenza”.

Come Partito democratico abbiamo più volte denunciato l’illegittimità di quella scelta ( anche attraverso emendamenti in finanziaria) visto che altre legislazioni regionali analoghe sono state giudicate incostituzionali. Ormai non si sa nemmeno più come chiamarla se ostinazione cieca o arroganza istituzionale o uso elettorale della funzione legislativa, ma l’ennesima sconfitta della Giunta Provinciale sul vincolo dei 10 anni di residenza per l’accesso alla casa pubblica non può non indignare.

Se non bastasse l’aspetto del riconoscimento ad ogni cittadino di pari condizioni di accesso, c’è anche l’evidente costo a carico dei contribuenti di questa ostinazione strumentale che dovrebbe indignare ogni cittadino/a della Provincia.

La Giunta riconosca l’errore e si adegui, smettendola di fare propaganda su questo tema sperperando i soldi dei trentini.

Si metta invece al lavoro per ampliare l’offerta di case per tutti i trentini che ne hanno bisogno affrontando l’emergenza che stiamo vivendo.

Alessandro Dal Ri, Segretario provinciale PD del Trentino

Alessio Manica, Capogruppo PD del Trentino