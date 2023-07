CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * NUBIFRAGIO A STIVOR: PACCHER, « CASE SCOPERCHIATE, SOLIDARIETÀ ALLA COMUNITÀ TRENTINA IN BOSNIA SENZA ENERGIA ELETTRICA »

10.05 - domenica 23 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nubifragio a Stivor, case scoperchiate e comunità trentina in Bosnia senza energia elettrica. Paccher: “Solidarietà e vicinanza”. Stivor un violento nubifragio ha scoperchiato i tetti delle case, la comunità trentina si trova senza acqua potabile ed energia elettrica. Con la località bosniaca flagellata dal maltempo ha sempre mantenuto negli anni un filo diretto il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher: “Siamo stati in Bosnia, a Stivor, in diverse occasioni visto che in quella località vivono circa mille trentini, in larga parte originari della Valsugana. La località si trova in queste ore in una situazione di grande difficoltà poiché è stata colpita da un violentissimo temporale, con decine di case danneggiate. L’evento atmosferico ha danneggiato acquedotti e centrali elettriche. Sono molti gli edifici che sono stati scoperchiati e se sarà necessario le istituzioni valuteranno se intervenire in aiuto della comunità trentina di Stivor- osserva il vicepresidente Paccher -a superare questo momento di difficoltà”.