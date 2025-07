COMMISSIONE EUROPEA * BILANCIO EUROPEO 2028-2034: VON DER LEYEN, «CONTRIBUIRÀ A SOSTENERE PACE, PROSPERITÀ E SICUREZZA»

17.55 - mercoledì 16 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

L’Europa si trova ad affrontare un numero crescente di sfide in numerosi settori quali la sicurezza, la difesa, la competitività, la migrazione, l’energia e la resilienza ai cambiamenti climatici. Queste sfide non sono temporanee, ma riflettono cambiamenti geopolitici ed economici sistemici che richiedono una risposta forte e lungimirante.

Pertanto, la Commissione europea presenta oggi la sua proposta per un quadro finanziario pluriennale ambizioso e dinamico. Questo quadro doterà l’Europa di un bilancio per gli investimenti a lungo termine che corrisponda alle sue ambizioni di realizzare una società e un’economia indipendenti, prospere, sicure e fiorenti nel prossimo decennio.

Allo stesso tempo, la Commissione avvia un processo di riflessione strutturato per la revisione dell’architettura antifrode dell’UE. Il riesame integra i lavori preparatori sul prossimo quadro finanziario pluriennale, con l’obiettivo di garantire una tutela rafforzata e più efficiente degli interessi finanziari dell’Unione.

La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Il nostro nuovo bilancio a lungo termine contribuirà a proteggere i cittadini europei, a rafforzare il modello sociale europeo e a far prosperare l’industria europea. In un momento di instabilità geopolitica, il bilancio consentirà all’Europa di plasmare il suo destino, in linea con la sua visione e i suoi ideali. Un bilancio che sostenga la pace e la prosperità e promuova i nostri valori è lo strumento migliore che possiamo avere in questi tempi incerti.”

