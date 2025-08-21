TASS * (TELEGRAM) : «NETANYAHU APPROVA L’ATTACCO A GAZA CITY, IL PIANO PER SCONFIGGERE HAMAS»

21.04 - giovedì 21 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Benjamin Netanyahu ha dato il via libera ai piani militari per prendere il controllo di Gaza City e sconfiggere Hamas, ha dichiarato Dmitri Gendelman, consigliere dell’ufficio del Primo Ministro israeliano.

“Netanyahu ha approvato il piano delle Forze di Difesa Israeliane per prendere il controllo di Gaza City e sconfiggere l’organizzazione terroristica Hamas”, ha detto alla TASS.

///

Benjamin Netanyahu has greenlighted military plans to take control of Gaza City and defeat Hamas, said Dmitri Gendelman, an adviser in the Israeli prime minister’s office.

“Netanyahu has approved the Israel Defense Forces’ plan to seize Gaza City and defeat the Hamas terrorist organization,” he told TASS.