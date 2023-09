COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « RIUNIONE COMMISSARIATO P.S. ROVERETO CON PREFETTO SANTARELLI – FORZE ORDINE – POLIZIA LOCALE »

16.39 - lunedì 18 settembre 2023



A distanza di poco più di un mese dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi a Rovereto all’indomani dell’efferato omicidio consumato ai danni di Iris Setti il 5 agosto scorso, si è tenuto nella mattinata odierna una riunione tecnica di coordinamento presso il Commissariato di P.S. di Rovereto al quale hanno partecipato il Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Rovereto e Valli del Leno”.

Nel corso dell’incontro sono stati condivisi gli esiti dei servizi di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio realizzati dalle Forze dell’Ordine e dalla Polizia Locale, da ultimo rafforzati anche grazie all’attivazione del servizio di polizia a cavallo, di unità cinofile interforze e dei reparti operativi, messi in campo allo scopo di migliorare la sicurezza dei parchi e delle zone verdi e di contrastare condotte illegali.

In particolare, i servizi congiunti ed il potenziamento delle attività di controllo del territorio comunale, specie durante le ore serali e notturne, hanno raggiunto l’obiettivo di consolidare fra i cittadini la sicurezza reale e percepita delle aree interessate.

Grazie alla costante attività di prevenzione e repressione, nonché di osservazione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rovereto è stato prontamente arrestato nei giorni scorsi un uomo di origine nigeriana, già destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Anche il personale in forza al Commissariato di P.S. di Rovereto, nell’ambito dei servizi mirati e di controllo contro il traffico di stupefacenti, ha proceduto all’arresto di un uomo di origine marocchina in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti, pronte per essere cedute. Rimane sempre alta l’attenzione su ogni fenomeno o condotta illegale, al fine di continuare ad assicurare la sicurezza del territorio e contrastare possibili conflitti o tensioni sociali.