CAMPIONATO TRENTINO * “DRAGON BOAT 2023“: « LAGO DI CALDONAZZO, L’EVENTO PREVEDE LA PRESENZA DI EQUIPAGGI DI “DONNE IN ROSA” (26-27/8) »

14.48 - martedì 22 agosto 2023

Da anni le acque del lago di Caldonazzo sono solcate da imbarcazioni piuttosto insolite per l’ambiente alpino. Si tratta dei Dragon Boat, barche a remi originarie della Cina, dove da millenni si coltiva questa disciplina diventata vero e proprio sport nazionale. Nel corso dell’estate, nel tardo pomeriggio, è facile sentire il tam tam dei Dragon Boat alle prese con gli allenamenti in vista delle spettacolari sfide a suon di remi che coinvolgono tutte le località della Valsugana e non solo.

Il 26 e 27 agosto, alla spiaggia Pescatore del lago di Caldonazzo, torna lo spettacolare Palio dei Draghi: storica tappa del Campionato Provinciale del Trentino di Dragon Boat. L’evento, che vede coinvolti equipaggi, organizzatori e pubblico in rappresentanza di diversi Comuni della Valsugana (tra i quali: Borgo Valsugana, Calceranica, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna) si svolgerà nell’arco di due giorni:

– nella prima giornata l’attività sarà caratterizzata dalla competizione fra 23 equipaggi sulla distanza dei 500 m, accanto alle categorie classiche ci saranno quelle femminili e junior. L’inizio delle gare è previsto per le 13.30;

– la seconda giornata di gare, per l’edizione 2023 diventa, per la prima volta, PALIO PINK e prevede la presenza di equipaggi di “donne in rosa”, movimento che vuole promuovere e sensibilizzare il tema del benessere psico-fisico delle donne operate di tumore al seno. Inizio competizioni alle 10.00.