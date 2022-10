FBK * 60 ANNI ATTIVITÀ: « CERIMONIA IL 5/11 AL TEATRO SOCIALE DI TRENTO, PREVISTO UN COLLEGAMENTO IN DIRETTA CON LA CLEAN ROOM DI POVO »

10.59 - mercoledì 26 ottobre 2022

Attraverso la propria attività di ricerca alla frontiera della conoscenza, la Fondazione Bruno Kessler è diventata un punto di riferimento in Italia e in Europa su temi fondamentali della scienza che contribuiscono al benessere della persona e alla crescita della società, quali l’intelligenza artificiale, la trasformazione digitale e la rivoluzione quantistica.

In occasione del 60° anniversario della sua attività FBK, istituzione legata al territorio e al tempo stesso aperta all’Europa, condivide con i propri stakeholders e con un pubblico ampio e variegato la storia da cui nasce l’Istituto Trentino di Cultura e la figura del suo fondatore, sen. Bruno Kessler, oltre a tracciare un affresco su alcuni fra i temi di frontiera e le prospettive del proprio lavoro scientifico.

Nel corso dell’evento in programma il 5 novembre alle ore 10.30 presso il Teatro Sociale, Roberto Viola (Direttore DG CNECT, Commissione Europea) e Francesco Profumo (Presidente FBK) dialogheranno sugli sviluppi futuri della ricerca, le opportunità e i temi emergenti. Sarà inoltre prevista la presenza, in collegamento da Chicago, di Anna Grassellino, direttrice del Centro SQMS Superconducting Quantum Materials and Systems Centre del Fermilab, vincitrice del Breakthrough New Horizons Prize per la fisica. A moderare l’evento sarà l’inviato ed editorialista del Corriere della Sera, Massimo Sideri.

È previsto inoltre un collegamento in diretta con i laboratori di Povo, alla scoperta di alcuni fra i laboratori della Clean Room di FBK.

L’evento è partecipazione libera e gratuita, ma è richiesta la registrazione obbligatoria entro venerdì 4 novembre alle ore 11 al link:

https://www.eventbrite.com/e/registrazione-fbk-60-anni-di-ricerca-per-costruire-il-futuro-429063680017

Sarà possibile seguire l’appuntamento anche in diretta streaming su www.fbk.eu e sul canale Youtube della Fondazione.

Saluto delle autorità

Introduzione

Achille Spinelli, Assessore prov. allo sviluppo economico, ricerca e lavoro – PAT

Conversazione

Roberto Viola, Direttore DG CNECT, CE e Francesco Profumo Presidente FBK

Collegamento live

Anna Grassellino, Direttrice del Superconducting Quantum Materials and Systems Centre – Fermilab, vincitrice del Breakthrough New Horizons Prize 2022 per la fisica

Moderazione

Massimo Sideri, Inviato ed editorialista del Corriere della Sera