BUNDESKANZLER FRIEDRICH MERZ * (X.COM) : «DRONI RUSSI VIOLANO LO SPAZIO AEREO POLACCO, LA GERMANIA CONDANNA L’AGGRESSIONE»

17.45 - mercoledì 10 settembre 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
La Polonia ha informato oggi i suoi alleati della NATO della violazione del suo spazio aereo da parte di droni armati russi.
Il Governo tedesco condanna questa azione aggressiva della Russia con la massima fermezza.
Polen hat heute die NATO-Verbündeten über die Verletzung seines Luftraums durch bewaffnete russische Drohnen informiert.
Die Bundesregierung verurteilt dieses aggressive russische Vorgehen auf das Schärfste.
TWEET ORIGINALE
— Bundeskanzler Friedrich Merz
