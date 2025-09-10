TASS (TELEGRAM) * REUTERS, «TRUMP MONITORA LA SITUAZIONE DEI DRONI IN POLONIA, PREVISTA UNA CHIAMATA CON NAWROCKI»

17.44 - mercoledì 10 settembre 2025

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua amministrazione stanno monitorando la situazione con i droni in Polonia, ha riferito Reuters, citando una fonte della Casa Bianca.

Secondo l’agenzia di stampa, Trump ha in programma una conversazione telefonica con il suo omologo polacco Karol Nawrocki mercoledì.

