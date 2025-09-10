Popular tags:
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * REUTERS, «TRUMP MONITORA LA SITUAZIONE DEI DRONI IN POLONIA, PREVISTA UNA CHIAMATA CON NAWROCKI»

17.44 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua amministrazione stanno monitorando la situazione con i droni in Polonia, ha riferito Reuters, citando una fonte della Casa Bianca.

Secondo l’agenzia di stampa, Trump ha in programma una conversazione telefonica con il suo omologo polacco Karol Nawrocki mercoledì.

///

US President Donald Trump and his administration are monitoring the situation with drones in Poland, Reuters reported, citing a White House source.

According to the news agency, Trump plans to hold a telephone conversation with his Polish counterpart Karol Nawrocki on Wednesday.

