APSS TRENTINO * SANITÀ: « MIGRAZIONE POLO STRATEGICO NAZIONALE, DURANTE IL FERMO DEI SISTEMI POSSIBILI RALLENTAMENTI NELLE ATTIVITÀ (23/3 DALLE 22.00) »

15.16 - mercoledì 20 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

TRA SABATO E DOMENICA SARANNO MIGRATI GLI APPLICATIVI DI APSS. Nella notte, durante il fermo dei sistemi, possibili rallentamenti nelle attività e ritardi nel rilascio dei referti digitali

Sabato 23 marzo, a partire dalle ore 22 per circa 10 ore, è programmata la migrazione degli applicativi di Apss sull’infrastruttura cloud nazionale a servizio di tutte le pubbliche amministrazioni italiane.

Durante lo spostamento degli applicativi molti programmi utilizzati nel corso delle prestazioni sanitarie saranno fermati in maniera controllata per permetterne la migrazione e il successivo riavvio in sicurezza sulla nuova infrastruttura del Polo Strategico Nazionale (PSN).

Pertanto dalle ore 22 di sabato 23 marzo e presumibilmente fino alle ore 8 di domenica 24 il personale di Apss non potrà utilizzare i sistemi informatici e saranno attivate le procedure sostitutive di operatività. Non saranno inoltre disponibili i servizi Cup-online (sul sito Apss) e TreC+ (App e sito).

L’assistenza sanitaria sarà garantita, ma durante la migrazione e nelle ore successive al riavvio dei sistemi, la documentazione clinica non sarà informatizzata in tempo reale e quindi potrebbero verificarsi, ad esempio nei pronto soccorso o nelle continuità assistenziali, possibili disagi dovuti a rallentamenti nelle attività e a ritardi nei tempi di rilascio dei referti digitali. Telefoni, sito internet Apss (tranne l’accesso a TreC+) e posta elettronica non saranno coinvolti dal fermo programmato.