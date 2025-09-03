UNIONE COMMERCIO TURISMO – SEZIONE ROVERETO * SPACCATE IN VALLAGARINA: FONTANARI, «PLAUSO ALLE FORZE DELL’ORDINE PER L’ARRESTO DEGLI AUTORI, SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI COLPITI»

18.16 - mercoledì 3 settembre 2025

“Un plauso alle Forze dell’ordine per gli arresti di oggi, solidarietà ai colleghi vittime di questi reati” Fontanari (Confcommercio) ringrazia i Carabinieri per l’arresto degli autori delle spaccate di questa notte ad Ala e a Mori.

“Il nostro sentito ringraziamento ed un plauso ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando di Rovereto e della Stazione di Ala per aver catturato i responsabili dei furti della scorsa notte in varie località della Vallagarina – così Marco Fontanari, presidente dell’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina -.

Una bella notizia dopo l’ennesima nottata di spaccate ed incursioni con danni ingenti. Esprimiamo la nostra solidarietà ai colleghi vittime di questi crimini, alcuni anche più volte nel giro di poche settimane, e ribadiamo il nostro massimo impegno come Associazione di categoria ed offriamo tutta la nostra collaborazione per prevenire tali episodi e per assicurare alla giustizia i responsabili, come avvenuto oggi. Fondamentale la collaborazione tra Forze dell’Ordine, enti locali e categorie economiche. Siamo convinti che anche gli strumenti tecnologici a disposizione possano fornire un aiuto decisivo nell’individuare i responsabili e come deterrente contro questi episodi criminosi”.