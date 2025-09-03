COMUNE DI BOLZANO * «RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE VIALETTO, INTERVENTO NEL PARCO ROSENBACK A OLTRISARCO»

18.05 - mercoledì 3 settembre 2025

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Bolzano informa che, a partire da lunedì 8 settembre, avranno inizio i lavori di riqualificazione della pavimentazione dei vialettI interni al Parco Rosenback a Oltrisarco, a cura del Servizio Giardineria comunale.

Si tratta di un intervento molto atteso dalla comunità, che contribuirà a migliorare la fruibilità e la sicurezza degli spazi verdi, qualificando ulteriormente l’intero parco e rendendolo ancora più accogliente per cittadini e famiglie.

I lavori che rientrano tra le attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio verde cittadino, avranno una durata stimata di circa 15 giorni, salvo eventuali proroghe dovute a condizioni meteorologiche avverse o a cause impreviste.

Durante i lavori, alcune aree del parco potranno risultare temporaneamente non accessibili. Si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere e a rispettare le indicazioni di sicurezza.

L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Piccoli S.r.l. di Bolzano, per un importo complessivo di € 130.222 oltre IVA (22%) e € 1.022,42 di oneri per la sicurezza.

L’Assessorato all’Ambiente, con il Servizio Giardineria comunale, si scusa fin d’ora per i possibili disagi connessi ai lavori e ringrazia sentitamente la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.