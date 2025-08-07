ANM * REPLICA A MELONI: «I MAGISTRATI SEGUONO IL MANDATO DELLA COSTITUZIONE, NON FANNO POLITICA»

11.29 - giovedì 7 agosto 2025

“I magistrati non fanno politica, fanno il loro mestiere ogni giorno nonostante insulti, intimidazioni e una campagna costante di delegittimazione che danneggia i fondamenti stessi del nostro Stato democratico. ‘La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge’. Lo afferma l’articolo 101 della nostra Costituzione, che è un architrave della nostra democrazia.

La magistratura italiana continuerà a svolgere il proprio compito con profondo rispetto del mandato costituzionale. Non esiste alcun disegno avverso all’esecutivo, affermarlo significa non comprendere il funzionamento della separazione dei poteri dello Stato”. Così la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati in una nota.