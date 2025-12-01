TRENTINO MARKETING * “GIRO D’ITALIA 2026“: «A ROMA SVELATO IL PERCORSO, IL 27/5 LA CORSA ROSA ARRIVERÀ AD ANDALO / IL “GIRO WOMEN“ PARTIRÀ DA ALA IL 4/6»

17.47 - lunedì 1 dicembre 2025

Giro d’Italia e Giro Women 2026, ecco le tappe trentine. Oggi a Roma è stato svelato ufficialmente il percorso dell’edizione 2026, in programma dall’8 al 31 maggio 2026. La Corsa Rosa toccherà il Trentino il 27 maggio con la 17a tappa che arriverà ad Andalo per ripartire il giorno dopo da Fai della Paganella. Anche il Giro d’Italia Women 2026 sarà nuovamente in Trentino: il 4 giugno la 6a tappa partirà da Ala.

Oggi pomeriggio, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma è stato svelato ufficialmente il percorso del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Women 2026. Anche quest’anno la Corsa Rosa prenderà il via oltre confine: la partenza è fissata in Bulgaria l’8 maggio, con arrivo finale a Roma il 31 maggio.

E come da tradizione, quando la corsa a tappe più amata dagli italiani entra nella fase più attesa, sono le montagne ad ergersi a protagoniste. Montagne che nella lunga storia della competizione fanno rima con Trentino. Le strade, le valli, le località trentine saranno ancora una volta protagoniste del Giro maschile il 27 maggio in occasione della 18a tappa, da Cassano d’Adda (Bg) ad Andalo. Una tappa che si svilupperà per 200 km, attraverso le province di Bergamo e Brescia, entrerà in Trentino in Loc. Ca’ Rossa per risalire la Valle del Chiese, toccando quindi Tione, San Lorenzo-Dorsino, Molveno, un primo passaggio da Andalo, Cavedago e di nuovo Andalo.

Il giorno successivo, la gara ripartirà da Fai della Paganella per giungere, dopo 166 km, a Pieve di Soligo (Tv), attraversando i borghi della Piana Rotaliana, quindi Trento per poi percorrere la Valsugana fino alle Scale di Primolano ed entrare in provincia di Belluno.

Il 4 giugno, invece, prenderà il via da Ala la 6a tappa del Giro d’Italia Women.

Soddisfazione per l’inserimento delle tappe trentine è stato espresso dal Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti: “Con il ricordo ancora fresco delle Olimpiadi e poche settimane dopo la conclusione Tour of The Alps, il Trentino ospiterà l’arrivo di tappa di Andalo e la successiva partenza da Fai della Paganella del Giro d’Italia. Saranno giorni decisivi ai fini della classifica finale e saranno tantissimi, come sempre, gli appassionati che a bordo strada aspetteranno con trepidazione l’arrivo dei corridori e della carovana Rosa. Lungo la salita che porta a Fai della Paganella, sarà possibile pedalare lungo la bike lane, la corsia che permette a ciclisti e autovetture di convivere serenamente. Saranno, quindi, due giornate all’insegna del divertimento e della sicurezza sulle strade, un tema su cui la Provincia è in prima linea.”

Per l’Assessore provinciale al turismo Roberto Failoni, “l’arrivo in Trentino di una delle più importanti corse a tappe del ciclismo mondiale è ormai una tradizione molto piacevole. Le nostre strade e i nostri campioni hanno fatto la storia del Giro d’Italia e anche quest’anno le immagini del nostro territorio saranno trasmesse in tutto il mondo. I numeri testimoniano che l’interesse per la corsa rosa è in crescita così come sono in crescita gli spettatori che vogliono seguire le gesta dei ciclisti da vicino. Ci aspettiamo, quindi, due giornate di sport e di festa assieme ai tanti tifosi che sicuramente saranno a bordo strada per salutare i più grandi campioni del ciclismo. Il Trentino sarà pronto a ospitare tutti loro con la rinomata competenza e la capacità del nostro sistema di accoglienza turistica.”

“Attendiamo con impazienza il nuovo passaggio dei migliori ciclisti e delle migliori cicliste mondiali sulle nostre strade”, dichiara l’Assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi. “Il Giro d’Italia e il Giro d’Italia Women sono le due corse a tappe più importanti che si svolgono in Italia e coinvolgono sempre i più grandi campioni del ciclismo. Lungo le salite e i tornanti delle strade trentine si sono sfidati i nomi che hanno compiuto gesta leggendarie e la magia si ripeterà anche quest’anno. Il passaggio del Giro d’Italia è importantissimo per il nostro movimento ciclistico: sulle nostre strade pedalano anche i tantissimi giovani che osservando da vicino i propri idoli metteranno ancora più energie nei loro allenamenti sperando di poter, un giorno, riuscire ad alzare le braccia al traguardo e indossare la maglia rosa.”

«Il Giro d’Italia vive sulle strade del Trentino uno dei suoi momenti più emozionanti – afferma Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing – grazie allo stretto rapporto instaurato negli anni con Rcs e con il direttore della corsa Mauro Vegni. Quella che tornerà dopo 10 anni sull’Altopiano della Paganella è una corsa dai grandi numeri, come confermano i 200 paesi che hanno trasmesso le immagini dell’ultima edizione, un’audience globale di oltre 700 milion di spettatori, gli oltre 1300 media, internazionali, nazionali e locali accreditati. Dati che si traducono in una grande opportunità mediatica per tutto il nostro territorio».

Il Giro torna per la terza volta ad Andalo, dieci anni dopo il successo nel 2016 dello spagnolo Alejandro Valverde, primo sul traguardo della località dolomitica al termine della 16° tappa che prese il via da Bressanone. Il giorno successivo la carovana ripartì da Molveno. La prima,

invece, risale al 1973, nella 18a tappa da Verona ad Andalo, vinta dal grande Eddy Merckx in maglia rosa, indossata dal campione belga dalla prima all’ultima tappa di quella edizione.

“Il doppio appuntamento con il Giro, dichiara Michele Viola Presidente di Visit Paganella, rappresenta un’occasione concreta per anticipare l’apertura della stagione. Lo sport si conferma un’asse portante, in continuità con il lavoro sulla Bike Area, per valorizzare il nostro sistema turistico. L’evento mette in luce una destinazione che lavora in sinergia: infrastrutture e ospitalità unite per garantire servizi efficienti e consolidare il nostro posizionamento anche oltre le stagioni classiche”

“È con grande entusiasmo, afferma Eleonora Bottamedi Sindaca di Andalo, che accogliamo la notizia dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia 2026 ad Andalo, esattamente dieci anni dopo l’ultima volta. Abbiamo tutti ricordi bellissimi di quel 24 maggio 2016: una giornata di grande sport, divertimento e aggregazione. Sarà una grande emozione vedere ancora la carovana rosa arrivare alle pendici della nostra maestosa Paganella e delle incantevoli Dolomiti di Brenta. Andalo è pronta ad accogliere tutti gli appassionati per vivere nuovamente un arrivo di tappa indimenticabile!”

“Siamo orgogliosi di ospitare la partenza della xx tappa del Giro d’Italia qui a Fai della Paganella. È un evento che porta energia, sport e visibilità: un momento di grande gioia per la nostra comunità.

Lo sport unisce, valorizza il territorio e ci permette di mostrare al mondo la bellezza delle nostre montagne. Ringrazio tutti coloro che renderanno possibile questa giornata di festa e di grande emozione”, è la dichiarazione di Mariavittoria Mottes, Sindaca di Fai della Paganella.

IL GIRO D’ITALIA WOMEN 2026 SCEGLIE ALA

Dopo il successo della tappa del Giro maschile 2025 con l’arrivo a Passo San Valentino, la Vallagarina si prepara ad accogliere l’élite del ciclismo femminile internazionale grazie al Giro d’Italia Women.

Da Ala, infatti, il 4 giugno partirà la 6a tappa del Giro Women che dopo 155 km, passando dalla sponda orientale del lago di Garda si concluderà a Brescello, il paese dell’Emilia reso celebre dalla trasposizione cinematografica dei racconti dello scrittore Giovannino Guareschi ispirati dalle figure di Don Camillo e Peppone.

Ala è pronta a “vestirsi a festa” e a onorare il suo ruolo ospitante mostrando con orgoglio, in questa occasione, la sua grande offerta culturale: il suo centro storico, uno dei più belli del Trentino, con i suoi ineguagliabili palazzi barocchi, eredità preziosa dell’epoca della seta e del velluto.

Soddisfazione espressa dalle parole del Presidente dell’ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Giulio Prosser: “Dopo il record di ascolti del 2025, è un onore vedere la Vallagarina confermarsi palcoscenico privilegiato per il grande ciclismo. Ala saprà accogliere le campionesse del Giro Women con il calore che contraddistingue la nostra gente. Questo evento è una straordinaria opportunità per mostrare al mondo non solo la nostra vocazione sportiva, ma l’anima autentica del nostro territorio.”

Anche il Sindaco di Ala, Stefano Gatti, commenta soddisfatto: “Siamo orgogliosi che il nostro comune ospiti la partenza della tappa Ala–Brescello del Giro d’Italia femminile. È un’occasione preziosa per celebrare lo sport, valorizzare il territorio e accogliere atlete di livello internazionale. Sarà una festa per tutta la comunità e un momento di grande visibilità per il nostro comune.”