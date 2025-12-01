GUARDIA DI FINANZA * «MAXI SEQUESTRO ALL’AEROPORTO DI MALPENSA, BLOCCATI 2.594 PACCHETTI DI SIGARETTE E 160 KG DI MELASSA»

17.30 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

**SEQUESTRATI OLTRE 2.500 STECCHE DI SIGARETTE E PIÙ DI 160 KG DI MELASSA DI CONTRABBANDO PER UN VALORE COMMERCIALE SUPERIORE A 165 MILA EURO. SANZIONATI 263 PASSEGGERI, DI CUI 9 DENUNCIATI**

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito dell’attività di vigilanza e riscontro doganale svolta presso l’aeroporto di Milano Malpensa, hanno intensificato, durante il periodo autunnale le attività di contrasto ai traffici illeciti perpetrati per via aerea.

L’azione messa in campo dal Gruppo Malpensa e dall’Ufficio Viaggiatori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per contrastare il contrabbando di Tabacchi Lavorati Extra Unionali, ha portato alla denuncia a piede libero di 9 persone all’Autorità Giudiziaria per aver introdotto sul territorio nazionale tabacco lavorato di contrabbando, in violazione dell’art. 84, comma 1, del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, con le aggravanti previste dalla stessa norma, nonché all’elevazione di 254 contestazioni amministrative ed al sequestro di complessive 2.594 stecche di sigarette e di oltre 160 kg di melassa, per un valore commerciale superiore a 165 mila euro, con sanzioni irrogate per un ammontare di 3,5 milioni di euro.

I passeggeri, provenienti prioritariamente dal nord-africa e dall’est asiatico, hanno raggiunto l’Aeroporto internazionale di Malpensa trasportando il quantitativo di sigarette nei bagagli al seguito, prive dei contrassegni previsti dalla normativa nazionale quale dimostrazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali.

Le attività poste in essere rientrano nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti ed evidenziano il costante impegno della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per la salvaguardia della legalità e la tutela degli interessi economici dello Stato.

Si evidenzia che la responsabilità delle persone denunciate sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. La diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla competente Procura della Repubblica in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione con particolare riferimento al contrasto dei traffici illeciti nonché di ogni altra forma di criminalità economico-finanziaria.