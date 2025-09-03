Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

AIMI (CSM – COMPONENTE LAICO) * CASO GRILLO: «DI FRONTE AL LUTTO OCCORRONO UMANITÀ ED EQUILIBRIO, DEPOSITERÒ AL COMITATO DI PRESIDENZA UNA “RICHIESTA DI APERTURA PRATICA”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.30 - mercoledì 3 settembre 2025

Caso Grillo – Aimi (CSM): Di fronte al lutto occorrono umanità ed equilibrio – CSM approfondisca. Desidero innanzitutto esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e al Dottor Marco Contu per la tragica perdita del figlio 22enne. Sconcerta, per quanto si apprende da notizie di stampa, che vorremmo destituite di fondamento, che si sia anche solo ipotizzato di rinviare il processo – del quale il Dottor Marco Contu è presidente del collegio – a due giorni dal terribile incidente. Allo stato non è chiaro chi sia stato ad avanzare tale richiesta che appare a tutta prima algida e disumana.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha il dovere di approfondire questa delicatissima vicenda, anche perché, in dubbio, c’è uno dei requisiti primari che un magistrato dove possedere, ancora più se svolge funzione direttive e semidirettive: quello dell’equilibrio.
Nelle prossime ore depositerò al Comitato di Presidenza una “richiesta di apertura pratica”.

On. Avv. Enrico AIMI – Componente laico CSM-

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.