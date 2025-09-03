AIMI (CSM – COMPONENTE LAICO) * CASO GRILLO: «DI FRONTE AL LUTTO OCCORRONO UMANITÀ ED EQUILIBRIO, DEPOSITERÒ AL COMITATO DI PRESIDENZA UNA “RICHIESTA DI APERTURA PRATICA”»

15.30 - mercoledì 3 settembre 2025

Caso Grillo – Aimi (CSM): Di fronte al lutto occorrono umanità ed equilibrio – CSM approfondisca. Desidero innanzitutto esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e al Dottor Marco Contu per la tragica perdita del figlio 22enne. Sconcerta, per quanto si apprende da notizie di stampa, che vorremmo destituite di fondamento, che si sia anche solo ipotizzato di rinviare il processo – del quale il Dottor Marco Contu è presidente del collegio – a due giorni dal terribile incidente. Allo stato non è chiaro chi sia stato ad avanzare tale richiesta che appare a tutta prima algida e disumana.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha il dovere di approfondire questa delicatissima vicenda, anche perché, in dubbio, c’è uno dei requisiti primari che un magistrato dove possedere, ancora più se svolge funzione direttive e semidirettive: quello dell’equilibrio.

Nelle prossime ore depositerò al Comitato di Presidenza una “richiesta di apertura pratica”.

On. Avv. Enrico AIMI – Componente laico CSM-