CARABINIERI – FOGGIA * «MAXI SEQUESTRO DI 80 CHILI DI MARIJUANA, ARRESTATO 59ENNE IN UNA MASSERIA»

08.53 - sabato 23 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Foggia: maxi sequestro di 80 chili di marijuana, arrestato 59enne in una masseria. Nel corso di un’operazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato un 59 del luogo, ritenuto responsabile di produzione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno fatto irruzione in una masseria isolata in località Tortorella di Foggia, rinvenendo all’interno di un locale seminterrato circa 80 chilogrammi di marijuana in fase di essiccazione, oltre a numerosi strumenti utilizzati per la lavorazione e il confezionamento della droga. Si tratta di un sequestro di rilevante entità: il valore commerciale della marijuana, qualora immessa nel mercato, è stato stimato in circa mezzo milione di euro.

Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati due dispositivi elettronici (jammer) utilizzati per disturbare le frequenze dei sistemi di comunicazione, a conferma del livello di organizzazione dell’attivitàillecita.

Il locale adibito ad essiccatoio è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Foggia. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.