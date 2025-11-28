SKIAREA MADONNA DI CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA (TN) * STAGIONE INVERNALE 2025/26: «BUONA LA PRIMA SULLE PISTE DEL GROSTÈ, DAL 4/12 IMPIANTI APERTI ANCHE A FOLGARIDA MARILLEVA E PINZOLO»

17.10 - venerdì 28 novembre 2025

BUONA LA PRIMA SULLE PISTE DEL GROSTÈ. La SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta riparte senza sosta fino a fine stagione: dal 4 dicembre impianti aperti anche a Folgarida Marilleva e Pinzolo.

La SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta inaugura la stagione sciistica con grande entusiasmo e partecipazione. Sono stati oltre 4.500 gli sciatori che, nelle giornate del 22 e 23 novembre 2025, hanno affollato le piste del Grostè, a Madonna di Campiglio. Due giorni di apertura anticipata che hanno permesso agli ospiti della SkiArea più grande del Trentino di godere di piste perfettamente innevate e curate e di assaporare in anteprima la magia dell’inverno, immersi in un panorama da sogno. Grazie alle recenti nevicate e a un’impeccabile preparazione dei tracciati dovuta al diffuso sistema di innevamento programmato, la SkiArea segna così un promettente inizio di stagione, ponendo le basi per un inverno ricco di emozioni e di avventure sulla neve.

In base alle attuali condizioni meteo, si torna a sciare continuativamente da venerdì 28 novembre 2025 in zona Grostè e Spinale con l’apertura delle telecabine Grostè 1 e 2, e Spinale delle seggiovie 6 posti Grostè Express, Rodendro, Nube d’Oro e Bocc delle piste Graffer, Lame, Corna Rossa, Boch, Spinale Diretta, Fortini, Grotte. Da martedì 2 dicembre 2025, quindi, si aggiungeranno la zona Pradalago con le cabinovie Pradalago e Fortini e la seggiovia Zeledria e con le piste Pradalago Facile, Skiweg Campiglio e Belvedere.

Da giovedì 4 dicembre si potrà sciare in tutta la SkiArea e, quindi, anche a Folgarida Marilleva e Pinzolo con l’apertura dei collegamenti tra le tre aree. Ben il 66% degli impianti sarà aperto.

Insomma, quando si tratta di neve e di divertimento sugli sci, la SkiArea Madonna di Campiglio Dolomiti di Brenta si conferma sempre al top e in grado di offrire un’esperienza unica fin dall’inizio stagione.

Proseguono fino al 3 dicembre le tariffe promo a Madonna di Campiglio: uno sconto del 30% che rende lo skipass particolarmente conveniente, con € 51,00 al giorno per adulto e € 99,00 per il pacchetto due giorni. Dal 4 dicembre saranno attivi sia lo Skipass SkiArea – con prezzi nel mese di dicembre a partire da € 65,00 per il giornaliero – sia gli skipass interni di Folgarida Marilleva e di Funivie di Pinzolo – con un prezzo a partire da € 43,40 per il giornaliero, aprendo l’intero dominio sciistico e ampliando così le opportunità per tutti gli appassionati della neve. Per garantirsi sempre la miglior tariffa – e accedere più rapidamente alle piste – si raccomanda l’acquisto online, la modalità più smart e conveniente.

Per informazioni sempre aggiornate su impianti e piste aperte, webcam, prezzi e offerte promozionali, è possibile visitare il sito www.ski.it