FONDAZIONE MUSEO STORICO / TRENTINO E ISTITUTO LUIGI STURZO * “FLAMINIO PICCOLI 1915 – 2000 – LA PASSIONE PER LA POLITICA“: «IL CONVEGNO AL GRAND HOTEL TRENTO (3/12) E PALAZZO BENVENUTI (4/12)»

16.58 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre 2025 la Fondazione Museo storico del Trentino e l’Istituto Luigi Sturzo, in collaborazione con la Banca per il Trentino-Alto Adige, propongono un convegno dedicato a Flaminio Piccoli, figura centrale della politica trentina e nazionale. “Flaminio Piccoli 1915 – 2000. La passione per la politica” si svolgerà nella sala Architettura del Grand Hotel Trento (il 3 dicembre) e in Sala Nones di Palazzo Benvenuti (il 4 dicembre).

Flaminio Piccoli (1915-2000) è stata una figura centrale della politica trentina e nazionale dal periodo successivo alla seconda guerra mondiale fino alla fine del Novecento. Giornalista, dirigente dell’associazionismo ecclesiale, fondatore e leader della Democrazia cristiana trentina, parlamentare dal 1958, è stato segretario e presidente della Democrazia Cristiana nazionale, ministro e capogruppo del partito alla Camera, presidente della commissione esteri. Nel dibattito politico locale e nazionale, all’interno della delegazione parlamentare e della classe dirigente trentina, ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione della questione altoatesina ed è stato protagonista in molti passaggi fondamentali per lo sviluppo dell’autonomia.

Di seguito il programma in dettaglio del convegno “Flaminio Piccoli 1915 – 2000. La passione per la politica”

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2025

ore 15, Grand Hotel Trento, Sala Architettura

• Giuseppe Ferrandi (Fondazione Museo storico del Trentino): “Flaminio Piccoli, un politico trentino a Roma”

• Paolo Acanfora (Università degli Studi di Roma La Sapienza): “Piccoli e il doroteismo nella storia della Democrazia Cristiana (1959-1969)”

• Marialuisa Sergio (Università degli Studi Roma 3): “Piccoli tra Europa e America Latina: orizzonti internazionali di un cristiano democratico”

• Andrea Giorgi e Leonardo Mineo (Università degli Studi di Trento): “Flaminio Piccoli e la nascita dell’Università a Trento (1962-1972)”

• Maurizio Gentilini (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR): “Flaminio Piccoli e la Chiesa. Un rapporto (tutto) da esplorare”

ore 20.30, Grand Hotel Trento, Sala Architettura

Tavola rotonda “Flaminio Piccoli: ricordi e testimonianze”

Modera: Sara Zanatta (Fondazione Museo storico del Trentino)

Intervengono: Silvia Costa, Ernesto Ruffini, Valdo Spini, Bruno Tabacci

***

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2025

ore 15, Palazzo Benvenuti, Sala Nones

• Giampaolo D’Andrea (Università degli Studi della Basilicata): “Flaminio Piccoli: la seconda segreteria e l’Assemblea nazionale del 1981”

• Davide Leveghi (Fondazione Museo storico del Trentino): “Flaminio Piccoli per la stampa e la missione del giornalista”

• Giorgio Postal (ex parlamentare e saggista): “Flaminio Piccoli, lo sviluppo del Trentino e la questione altoatesina”

• Paolo Piccoli (storico): “Flaminio Piccoli e la Democrazia Cristiana trentina”

• Lorenzo Pevarello (Fondazione Museo storico del Trentino): “Flaminio Piccoli, una memoria raccolta”