RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI * FRAGLIA VELA E SPIAGGIA OLIVI: « NUOVE PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELLA CITTÀ (10-12/11) »

14.02 - lunedì 30 ottobre 2023

Trofei creati da autori di fama internazionale, documenti, fotografie, filmati d’epoca e pubblicazioni. La riscoperta della storia intrinseca di un sodalizio e di un compendio, ma anche dell’intera città. Dagli anni ’30 del secolo scorso fino ai nostri giorni: dal 10 al 12 novembre a Spiaggia Olivi “La Fraglia della Vela e la Spiaggia degli Olivi nel percorso storico culturale della città di Riva del Garda”.

Tre giorni dedicati alla riscoperta della storia intrinseca di un sodalizio e di un compendio che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo e al prestigio della città di Riva del Garda. Il risultato di un appassionato lavoro di ricerca e recupero di materiali d’epoca che narra quasi cento anni di storia, compresa tra gli anni ’30 del secolo scorso fino ai nostri giorni.

E’ in programma per venerdì 10 novembre, alle ore 16.00, presso Fraglia Vela Riva (in Via G.Maroni, a Riva del Garda), il convegno di apertura de “La Fraglia della Vela e la Spiaggia degli Olivi nel percorso storico culturale della città di Riva del Garda”, la mostra messa a punto dal circolo velico rivano e da Riva del Garda Fierecongressi nella suggestiva cornice di Spiaggia Olivi, per restituire alla città uno spaccato prezioso di storia locale.

In esposizione, trofei ideati da autori di fama internazionale quali Renato Brozzi, Silvio Gazzaniga, Eraldo Fozzer, Costantino Affer, Egidio Boninsegna e Angelo Righetti, vinti da atleti del sodalizio altogardesano, ma anche documenti, fotografie, pubblicazioni e filmati relativi all’attività del Club e del compendio nel suo complesso. Reperti preziosi, provenienti dal ricchissimo archivio conservato presso Fraglia Vela, concessi da enti pubblici locali e da altri circoli velici del lago.

Il compendio nasce negli anni Trenta da un’intuizione di Gabriele D’Annunzio, deciso a creare nell’Alto Garda la sede di un circolo nautico; un’iniziativa unica, fino a quel momento, nelle acque interne. L’idea viene portata avanti con straordinaria maestria dall’architetto Giancarlo Maroni, che apre le porte della città a nuove prospettive di sviluppo. E’ in questo contesto che prende forma la struttura fronte lago, in parte destinata alla balneazione (all’epoca l’unica spiaggia pubblica), in parte dedicata alle attività sportive. Un contesto in cui nasce anche Fraglia Vela Riva, che si distingue ben presto nell’organizzazione di regate, dapprima a livello locale, poi internazionale.

Per qualche decennio Spiaggia Olivi è sede dell’Azienda Autonoma di Soggiorno, diretta da Ettore Righi, che opera instancabilmente con l’obiettivo di internazionalizzare la città. Il Circolo si allinea a questo progetto, e nei primi anni Cinquanta organizza la Settimana Velica Internazionale del Garda, una regata che accoglie regatanti di tutte le classi olimpiche provenienti da ogni parte del mondo. Nel corso degli anni amplia costantemente la sua attività, diventando il palcoscenico di regate di livello internazionale e campionati mondiali. Non da ultimo, il Lake Garda Meeting Optimist, giunto alla 41esima edizione: Guinness World Record quale regata monoclasse più numerosa al mondo, nel 2012 ha registrato 1055 partecipanti effettivi, provenienti da 50 Paesi, superati peraltro nelle edizioni successive.

Spiaggia Olivi, dal canto suo, attraversa diverse fasi, orientate a dare risposta alle mutevoli esigenze espresse della città, passando da spiaggia pubblica a discoteca, da ristorante a sede di eventi.

Il convegno di apertura programmato per il 10 novembre prenderà il via con i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi di Marialuisa Crosina, Federica Fanizza e Gabriele Ghirotti, cultori di storia locale e curatori dell’esposizione, e di Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fierecongressi. Oggetto delle relazioni, l’idea maroniana di sviluppo della città di Riva, la nascita del circolo velico e i trofei, la realizzazione del compendio, l’ipotesi per un processo evolutivo di questo prestigioso edificio all’interno della città. A seguire, inaugurazione della mostra a Spiaggia Olivi, visitabile anche sabato 11 e domenica 12 novembre, dalle ore 10 alle 12, dalle 15 alle 18, con ingresso libero.

“La Fraglia della Vela e la Spiaggia degli Olivi nel percorso storico culturale della città di Riva del Garda” è patrocinata dalla Provincia Autonoma di Trento, Comune di Riva del Garda, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo Spa, Cassa Rurale AltoGarda Rovereto e ITAS Assicurazioni.