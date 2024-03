PAT * 8 MARZO: « SENSIBILIZZAZIONE VERSO PARITÀ DI GENERE, PROGETTO CONDIVISO TRA ASSESSORATO ISTRUZIONE E CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI »

17.14 - giovedì 7 marzo 2024

8 marzo, progetto condiviso tra Assessorato all’istruzione e Consulta provinciale degli studenti di Trento. Sensibilizzazione e coinvolgimento verso la parità di genere. Il Trentino si prepara a celebrare la Giornata internazionale della donna con un’iniziativa innovativa e coinvolgente condivisa tra l’Assessorato all’Istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità e la Consulta provinciale degli studenti. Si tratta del progetto “8 marzo. Non solo per un giorno”. L’obiettivo principale di questa proposta è quello di stimolare la riflessione sulla figura della donna e sul significato dell’8 marzo nella società contemporanea. Il progetto si articolerà in due fasi, una scolastica e una cittadina, e si svolgerà all’interno di due giornate, l’8 e il 9 marzo. Oggi in conferenza stampa la presentazione con la vicepresidente Francesca Gerosa, e il presidente della Consulta provinciale degli studenti di Trento Matteo Bonetti Pancher accompagnato da una delegazione composta da Lara Toselli e Matteo Santini.

“La giornata internazionale della donna – ha spiegato la vicepresidente Gerosa in occasione della presentazione alla stampa – istituita per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne, ma anche le discriminazioni di cui sono state e sono ancora oggetto nel mondo, richiede un crescente impegno nel raggiungimento della giusta conoscenza e consapevolezza sui temi posti, affinché la stessa possa rappresentare un effettivo impulso al cambiamento sia individuale che collettivo, nella direzione della conquista del rispetto e di pari opportunità. Non ho voluto organizzare uno dei classici convegni, ma ho voluto dare un segnale importante coinvolgendo e collaborando con i ragazzi, ingaggiandoli, perché è con loro che dobbiamo costruire solide basi perché la figura della donna nella nostra società venga sempre più valorizzata nel futuro. Il progetto condiviso con la Consulta rappresenta un’opportunità concreta per far riflettere studenti e studentesse sul reale valore delle donne all’interno della nostra società, e non solo nel giorno dell’8 marzo perché lo reputo riduttivo”.

“In occasione della Giornata internazionale della donna, – ha sottolineato il presidente della Consulta studenti, Matteo Bonetti Pancher – desideriamo valorizzarne il ruolo attuale ponendo particolare attenzione a tutte quelle conquiste femminili che hanno visto tantissime attiviste, donne di scienza e politica battersi coraggiosamente per il riconoscimento di diritti e di pari opportunità in ambito sociale ed economico. Tuttavia, ancora oggi, le donne si trovano ad affrontare numerosi ostacoli che limitano le loro possibilità. Un’istruzione di qualità – probabilmente lo strumento più potente per sfuggire a cicli di povertà e abuso e ad assumere il controllo della propria vita – rimane ancora non accessibile per decine di milioni di ragazze in tutto il mondo. Lanciamo un appello affinché l’istruzione, oggi più che mai, si impegni a promuovere la parità di genere, contribuendo così a formare donne e uomini del domani, per una società equa e inclusiva e lo facciamo anche attraverso il progetto che presentiamo oggi”.

Il progetto fortemente sostenuto dalla vicepresidente, è articolato in due fasi, ed è rivolto sia alle scuole che alla cittadinanza. La prima fase, dedicata alle scuole, denominata “ARTE E RAPPRESENTANZA” e “PAROLE E DONNE”, coinvolgerà attivamente gli studenti delle scuole superiori, invitandoli a riflettere sulle figure femminili del passato e del presente che ispirano e influenzano la società, e sul ruolo della donna nella nostra società.

La seconda fase, dedicata alla cittadinanza, coinvolgerà invece i residenti e i passanti del centro storico di Trento nelle giornate dell’8 e del 9 marzo (dalle 14 alle 18 – incrocio tra via S. Vigilio e Via Calepina; incrocio tra via Diaz, via delle Orme e via Paolo Oss Mazzurana; incrocio tra piazza del Duomo e via Garibaldi; via Verdi 36) attraverso innumerevoli iniziative identificabili attraverso delle “postazioni”, nelle quali i cittadini saranno invitati a esprimere le proprie riflessioni sul significato dell’8 marzo e sulla parità di genere.

Nella postazione “ARTE”, ad esempio, i passanti saranno invitati dagli studenti a dipingere dei fiori simbolici su una grande tela comune al fine di ottenere una sorta di bouquet variegato quale simbolo dell’armonia nella diversità. Vi sarà poi un’esposizione “open air” di opere d’arte e letterarie di artiste significative; inoltre numerose attività che avranno lo scopo di promuovere la consapevolezza e l’attivismo cittadino in favore dell’uguaglianza di genere. Tra le altre vi sarà anche la postazione denominata “ESPERIMENTO”, dove un attore interpreterà un personaggio misogino e maschilista al fine di suscitare reazioni tra i passanti e stimolare la riflessione sulla persistenza dei pregiudizi di genere nella società contemporanea.

L’evento culminerà, infine, con la postazione “EVENTO CENTRALE”, dove i cittadini saranno invitati a nominare le donne che li ispirano e a condividere le motivazioni di questa scelta. I nomi e le motivazioni verranno esposti su pannelli di compensato, creando così un omaggio collettivo alle donne che hanno contribuito allo sviluppo della comunità.

Notizie e aggiornamenti sull’evento saranno pubblicati su instagram all’indirizzo @cps.tn.