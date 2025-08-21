MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO: «A QUANDO LA NOMINA DEL NUOVO DIRIGENTE?»

10.15 - giovedì 21 agosto 2025

Castello del Buonconsiglio: a quando la nomina del nuovo dirigente? Lucia Maestri interroga sugli esiti dei colloqui di selezione.

A distanza di settimane ormai dall’effettuazione dei colloqui di selezione per la nomina del nuovo dirigente del “Castello del Buonconsiglio – Monumenti e Collezioni provinciali”, l’unica cosa certa è il silenzio assoluto che avvolge questa, come altre vicende legate alle posizioni apicali.

I colloqui si sono svolti; i candidati, dopo i pasticci della loro ammissione, sono stati individuati e sentiti e allora cosa manca per la definizione della nuova figura di dirigente di uno dei più importanti musei del Trentino? Su questi temi, la Cons.a del PD Lucia Maestri ha depositato oggi una specifica interrogazione chiedendo conto alla Giunta provinciale degli esiti dei citati colloqui; dei criteri usati negli stessi; dell’eventuale presenza di impugnative da parte di qualche candidato ed altri quesiti di carattere generale, afferenti sia il Centro Servizi culturali “S. Chiara”, sia la nomina del prossimo Sovrintendente ai Beni culturali.

Con.ra Lucia Maestri Gruppo cons. PD del Trentino