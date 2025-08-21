CARABINIERI – BOLZANO * MERANO: «SEQUESTRATO UN CHILO E MEZZO DI MARIJUANA, DENUNCIATE DUE PERSONE»

09.54 - giovedì 21 agosto 2025

Sequestrato un chilo e mezzo di marijuana dai Carabinieri di Merano in due distinte operazioni antidroga.

Brillante risultato ottenuto contro la vendita e l’uso di droghe da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Merano, che in due distinte operazioni hanno sequestrato un chilo e mezzo di sostanza stupefacente e proceduto alla denuncia in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di due cittadini.

I fatti sono accaduti alcuni giorni fa, quando un 57enne e 30enne, entrambi meranesi, hanno avuto l’amara sorpresa, aprendo la porta di casa, di trovarsi davanti il cane antidroga e una pattuglia di Carabinieri pronti per procedere alla perquisizione delle rispettive abitazioni. I militari, infatti, in seguito ad alcune indagini eseguite nella zona della “movida” più frequentata durante il fine settimana, sono intervenuti in due appartamenti del centro storico della città del Passirio, dove nelle ultime settimane era stato segnalato un via vai anomalo di giovani, che faceva presupporre che vi fosse un’attività di spaccio connessa.

I militari, dopo aver svolto numerosi servizi di pedinamento e controllo per la verifica delle informazioni raccolte, hanno avuto modo di accertare che le abitazioni prese di “mira” dai giovani acquirenti erano due, quindi si sono decisi ad entrare in azione bussando contemporaneamente sia alla porta del 57enne che a quella del 30enne. In entrambi i casi il cane antidroga si è rilevato quasi inutile in quanto l’ambiente era talmente pervaso da un forte odore di stupefacente che non è stato per nulla difficile scovare il luogo ove era nascosto.

Nella circostanza venivano rinvenute alcune piante di Marijuana, già ben formate, dell’altezza di circa un metro e vari involucri di nylon contenenti sempre Marijuana pronta per l’uso. Al termine dell’operazione risultava sequestrato complessivamente un chilo e mezzo di droga. La droga è stata posta sotto sequestro mentre gli interessati, di nazionalità italiana, venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria.