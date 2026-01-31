FOLGARIASKI (TN) * STAGIONE INVERNALE: «IN FUNZIONE LA NUOVA TELECABINA FRANCOLINI, FESTA DI INAUGURAZIONE A GIUGNO»

17.58 - sabato 31 gennaio 2026

In funzione la nuova Telecabina Francolini. Aperta anche la Pista Francolini. Festa di inaugurazione a giugno.

Come preannunciato, l’entrata in funzione della nuova Telecabina Francolini e l’apertura dell’omonima Pista arrivano nel corso dell’inverno 2025-2026, più precisamente col giorno 31 gennaio 2026. «Si riattiva dunque, dopo anni, la discesa più bella del comprensorio» spiegano dalla Folgariaski «Per questa stagione l’apertura è riservata ai soli sciatori ma prossimamente, come noto, l’impianto servirà anche tutto il pubblico degli escursionisti».

Mentre la Telecabina è già “al lavoro”, l’evento di inaugurazione è programmato con l’apertura della stagione estiva, a giugno, e sarà una grande festa aperta a tutti. «Ringraziamo per l’impegno e l’importante lavoro collaboratori, professionisti, tecnici, ditte, i nostri dipendenti e tutti gli uffici pubblici coinvolti, la Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo, il Comune di Folgaria, i Soci Pubblici e privati e gli sponsor ».

L’impianto Leitner con cabine da 10 posti sostituisce quello, storico, degli anni ’70. Consente di spostarsi dai boschi di Francolini ai panorami del Sommo Alto in 8 minuti; il tracciato è di 2,8 chilometri da Francolini a 1.178 metri, fino al Sommo Alto a 1.620. La nuova Pista di Francolini misura 3,2 km e si sviluppa nel bosco, è adatta a sciatori di ogni livello ed è attrezzata col sistema di innevamento TechnoAlpin di ultima generazione.

La nuova telecabina nasce con l’obiettivo di lavorare anche e soprattutto in estate. Sarà un servizio prezioso considerata la tendenza, da parte dei turisti, di lasciare volentieri l’auto parcheggiata durante il soggiorno e di muoversi dunque coi mezzi pubblici. Nella stessa direzione è andata, peraltro, la scelta di una telecabina: se da un lato lo sciatore viaggia senza problemi sulla seggiovia, spesso l’escursionista della bella stagione preferisce la cabina, ideale anche per passeggini, biciclette e cani al seguito. Elemento fondamentale è dato dal fatto che la Telecabina è adatta anche alle esigenze dei disabili e rende dunque questa risalita completamente “sbarrierata”.

La realizzazione di quest’opera è fondamentale per l’incremento della proposta turistica per tutte le stagioni e rappresenta un ulteriore importante passo per tutta la località.