GENERAZIONE TRENTO * TERRITORIO: «RAFFORZATA LA NOSTRA PRESENZA NELLE CIRCOSCRIZIONI, CON NUOVE ADESIONI E COLLABORAZIONI POLITICHE»

17.54 - sabato 31 gennaio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Generazione Trento rafforza la propria presenza nelle circoscrizioni cittadine, consolidando un progetto civico che continua ad attrarre amministratori e attivisti impegnati sul territorio.

Nicola Vigorito, già presidente della Circoscrizione Centro Storico e attualmente consigliere nel gruppo misto, ha scelto di aderire a Generazione Trento. Una decisione maturata dopo la sua esperienza amministrativa e istituzionale, che rafforza la presenza della lista civica nel cuore della città, dove Generazione Trento potrà ora contare su due consiglieri circoscrizionali.

Anche a Mattarello si rafforza il lavoro di Generazione Trento. Andrea Ferrari, consigliere circoscrizionale eletto alle ultime elezioni e attualmente nel gruppo Noi per Mattarello, ha avviato una collaborazione politica con Generazione Trento e presenterà in circoscrizione documenti e proposte a nome della lista civica, condividendone obiettivi e impostazione sui temi del territorio.

Sono scelte e collaborazioni che parlano di lavoro sui territori, non di equilibri di palazzo – commenta Generazione Trento –. Le circoscrizioni sono il primo livello della democrazia locale e il luogo dove si misura la credibilità di un progetto politico. Continueremo a lavorare lì, con serietà e autonomia, per dare risposte concrete ai cittadini.

Generazione Trento