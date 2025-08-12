“FESTA DELLA FRATELLANZA” PRESENA – PASSO PARADISO: «IL RICORDO DELLE GIOVANI VITTIME DELLA GUERRA, DOMENICA 24 AGOSTO»

20.39 - martedì 12 agosto 2025
Come ogni anno è previsto il ricordo delle giovani vittime della guerra sul Presena. Domenica 24 agosto 2025 al Passo Paradiso il ritrovo sarà a partire dalle 07.30, alla telecabina per il ghiacciaio; in tempo utile per iniziare alle 10.00 dalla parte sommitale la sfilata con la banda fino a Passo Paradiso. Alle 10,45 verrà celebrata la santa Messa, che concluderà con la commemorazione ufficiale.
