“FESTA DELLA FRATELLANZA” PRESENA – PASSO PARADISO: «IL RICORDO DELLE GIOVANI VITTIME DELLA GUERRA, DOMENICA 24 AGOSTO»

20.39 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

Come ogni anno è previsto il ricordo delle giovani vittime della guerra sul Presena.  Domenica 24 agosto 2025 al Passo Paradiso il ritrovo sarà a partire dalle 07.30, alla telecabina per il ghiacciaio; in tempo utile per iniziare alle 10.00 dalla parte sommitale la sfilata con la banda fino a Passo Paradiso. Alle 10,45 verrà celebrata la santa Messa, che concluderà con la commemorazione ufficiale.

 

 

 

 

 

 

