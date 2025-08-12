Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

CUB TRENTO E SBM TRENTO * PALESTINA LIBERA: «SISTEMA ISRAELIANO, STOP AGLI ACCORDI DI PROVINCIA TRENTO – FBK – UNTN» (PHOTOGALLERY MANIFESTI AFFISSI)

19.38 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Stop Genocidio. In tempo di Genocidio, il silenzio è complicità. La collaborazione è infamia. Stop agli accordi di Provincia, FBK e Università di Trento con il sistema Israeliano.

Palestina Libera.

Questo manifesto, in formato 6 metri per 3 metri, realizzato dalla CUB e da SBM, è stato affisso in varie parti della città di Trento (Via Soprasasso, Via Bolzano, Parcheggio Zuffo, Via Endrici, Via Giusti e via De Gasperi) e resterà visibile fino al 24 agosto 2025.

FREE PALESTINE!

CUB TRENTO e SBM TRENTO

 

 

 

 

 

