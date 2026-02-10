CAMERA DEI DEPUTATI: «IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN SARDEGNA, AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO»

13.20 - martedì 10 febbraio 2026

Mercoledì 11 febbraio, alle ore 8.30, presso l’Aula del I piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019 svolge, in videoconferenza, l’audizione del direttore generale del distretto idrografico della Sardegna, Costantino Azzena.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.