Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

FDI – TRENTINO * TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT: «RINNOVATA LA PIENA FIDUCIA ALL’AVV. FRANCESCO BARONE, PER IL VALORE DELLA SUA PROFESSIONALITÀ»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.18 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il coordinamento provinciale Trentino di Fratelli D’Italia, riunitosi ieri sera, si è confrontato circa le notizie di stampa relative all’amministrazione di Trentino School of Management.

È pieno convincimento di Fratelli D’Italia che le scelte personali operate da alcuni attori all’interno della società non debbano condizionare il fruttuoso lavoro innescato in questo ultimo anno grazie anche alla nuova presidenza assegnata all’avv. Francesco Barone, a cui il partito ha rinnovato la piena fiducia, e non per il suo ruolo politico, bensì per il valore della sua professionalità e delle sue competenze.

Il Trentino ha bisogno di un forte incentivo e sostegno ad un sempre più marcato sviluppo delle proprie competenze, Fratelli d’Italia intende esserne parte attiva, mettendo a disposizione del sistema anche le proprie professionalità interne. Per buona pace di tutti.

Nota del coordinamento provinciale Trentino di Fratelli D’Italia

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.