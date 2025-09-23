FDI – TRENTINO * TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT: «RINNOVATA LA PIENA FIDUCIA ALL’AVV. FRANCESCO BARONE, PER IL VALORE DELLA SUA PROFESSIONALITÀ»

17.18 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il coordinamento provinciale Trentino di Fratelli D’Italia, riunitosi ieri sera, si è confrontato circa le notizie di stampa relative all’amministrazione di Trentino School of Management.

È pieno convincimento di Fratelli D’Italia che le scelte personali operate da alcuni attori all’interno della società non debbano condizionare il fruttuoso lavoro innescato in questo ultimo anno grazie anche alla nuova presidenza assegnata all’avv. Francesco Barone, a cui il partito ha rinnovato la piena fiducia, e non per il suo ruolo politico, bensì per il valore della sua professionalità e delle sue competenze.

Il Trentino ha bisogno di un forte incentivo e sostegno ad un sempre più marcato sviluppo delle proprie competenze, Fratelli d’Italia intende esserne parte attiva, mettendo a disposizione del sistema anche le proprie professionalità interne. Per buona pace di tutti.

Nota del coordinamento provinciale Trentino di Fratelli D’Italia