08.03 - mercoledì 30 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Conseguenze del terremoto nella regione della Kamchatka.

Video: Ministero delle Emergenze russo.

///

▶️ Consequences of the earthquake in the Kamchatka Region.

Video: Russian Emergencies Ministry