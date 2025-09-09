CRTCU – TRENTO * POLIZZE: «RC AUTO BASE OBBLIGATORIA, NON COPRE I DANNI CAUSATI DA COLLISIONI CON ANIMALI SELVATICI»

13.12 - martedì 9 settembre 2025

Polizze RC auto con costi e garanzie su misura: come quella che copre i danni materiali in caso di collisione con animali selvatici. Le polizze RC auto sono composte di una garanzia base obbligatoria (sinistri classici e massimali minimi fissati dalla legge) e molteplici altre garanzie accessorie, liberamente acquistabili.