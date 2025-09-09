CRTCU – TRENTO * POLIZZE: «RC AUTO BASE OBBLIGATORIA, NON COPRE I DANNI CAUSATI DA COLLISIONI CON ANIMALI SELVATICI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il CRTCU ha voluto verificare i costi delle polizze base, oltre al contenuto della garanzia accessoria che copre i danni materiali del veicolo in caso di collisione con animali selvatici.
Innanzitutto ricordiamo che le polizze RC auto non si rinnovano automaticamente, pertanto, la scadenza annuale può diventare un’occasione per cercare un’offerta migliore stipulando un nuovo contratto. È possibile ottenere dei preventivi rivolgendosi alle agenzie o ai broker assicurativi oppure, per chi dispone di un collegamento internet, è possibile fare quest’operazione online attraverso i siti delle varie compagnie o i siti privati di comparazione.
Esiste anche il comparatore dell’IVASS (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) https://www.preventivass.it/home che consente di comparare le offerte della sola garanzia base di tutte le imprese assicurative operanti in Italia (mentre i comparatori commerciali mostrano i preventivi delle sole imprese di cui sono intermediari).
La garanzia base
Il CRTCU ha simulato un confronto tariffario, ipotizzando il profilo di una donna di 40 anni, residente a Trento, in classe 1, che assicura un’auto a benzina, 1.400 cv di cilindrata e immatricolata nel 2017. Le varie offerte permettono un risparmio annuo di € 90,00 per la sola garanzia base:
https://www.centroconsumatori.tn.it/download/154dextGHmtga.pdf
La garanzia accessoria della Collisione con animali selvatici
La RC Auto base obbligatoria non copre i danni causati da collisioni con animali selvatici.
Oltre alla garanzia base, pertanto, abbiamo voluto indagare il contenuto della garanzia accessoria che copre i danni materiali causati dalla collisione con animali selvatici.
In generale, questa garanzia indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo in caso di collisione con gli animali selvatici (caprioli, cervi, lupi, orsi ecc.) nel limite della somma assicurata o del valore del veicolo.
Entro 24 ore dal sinistro, infine, va inviata una comunicazione al Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, come prevede la L.P. 9 dicembre 1991, n. 24.
Il costo di questa garanzia che andrà richiesto in fase di preventivo e che dipende da ciascun profilo specifico (guidatore/veicolo/massimali), solitamente si attesta nell’ordine di circa il 5-10% rispetto alla polizza base.
In alcuni casi, la copertura di questi danni è ricompresa nelle polizze kasko o mini-kasko o kasko collisione (cioè quelle polizze che risarciscono i danni a prescindere dalla responsabilità), che rispetto le polizze RC Auto “tradizionali” hanno costi molto elevati e quindi si rende necessaria una valutazione costi/benefici prima della stipula.
Il CRTCU è a disposizione per info e assistenza in caso di problemi nel mercato della polizze RC Auto.