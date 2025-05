ALDO DI MATTEO * REPLICA A CALÒ: «LEI RITIENE VERAMENTE GIUSTIFICATA LA TABULA RASA CHE IL GOVERNO ISRAELIANO STA ORGANIZZANDO A GAZA?»

12.11 - giovedì 8 maggio 2025

///

Gentile signor Calò,

le Sue considerazioni su Gaza, in risposta all’iniziativa del comitato Monteverde sono certamente fondate e non ho l’autorità per contestarle. Ma Lei ritiene veramente giustificata la tabula rasa che il governo israeliano sta organizzando a Gaza? Le risulta onestamente che il governo d’Israele dopo Helsinki abbia voluto far pace con i Palestinesi?

Se è così forse dovrebbe partire a dare man forte all’esercito israeliano. Credo che per cominciare a fare pace ogni parte dovrebbe prima riconoscere i propri errori.

*

Aldo Di Matteo

Bad Reichenhall, Germania