CONSIGLIO PAT * «ROBERTA RAFFAELLI ENTRA NEL CDA DELLA FONDAZIONE MACH, DESIGNATA DALLE MINORANZE CON 16 VOTI»

14.00 - venerdì 28 novembre 2025

**Roberta Raffaelli nel cda della Fondazione Mach**

Concluso con l’approvazione l’esame del disegno di legge sull’Asuit, il Consiglio provinciale ha provveduto alla designazione di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Edmund Mach.

Su indicazione delle minoranze è stata nominata Roberta Raffaelli che nella votazione a scrutinio segreto, ha ricevuto 16 voti (12 le schede bianche, 2 le nulle).

Ai sensi dalla legge provinciale sulla ricerca 2005 e dell’articolo 6 dello Statuto della fondazione, il presidente e i componenti del consiglio d’amministrazione sono scelti tra persone di riconosciuta competenza scientifica o manageriale, due terzi dei quali vantano conoscenza ed esperienza nel settore agro-alimentare trentino.

Il Consiglio di amministrazione è formato da un membro designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, quattro designati dalle organizzazioni professionali agricole e dall’associazione di rappresentanza del movimento cooperativo trentino e due di diretta nomina della Provincia autonoma di Trento.

I lavori riprendono nel pomeriggio alle 14.30 con l’esame del testo unico sul volontariato.