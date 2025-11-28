COMUNE DI TRENTO * «IL TAVOLO CITTÀ “GRAZIELLA ANESI” INCONTRA LA CITTADINANZA, FOCUS SU INCLUSIONE E DISABILITÀ»

13.15 - venerdì 28 novembre 2025

È in programma il prossimo mercoledì alle 17, nella sala “Giorgia Depaoli” della Circoscrizione Oltrefersina in via la Clarina 2/1, il secondo incontro del Tavolo Città di Trento “Graziella Anesi” aperto alla cittadinanza.

Tanti i temi all’ordine del giorno. Dopo una breve presentazione del Tavolo, saranno illustrati il lavoro portato avanti nel corso del 2025 e la collaborazione del Tavolo al piano di Protezione civile comunale. E ancora, prima di concludere con un momento di dibattito e con la raccolta di spunti per il 2026, saranno raccontate alcune storie di emancipazione di persone con disabilità.

Introdurrà l’incontro l’assessora alle Politiche sociali, casa e partecipazione Giulia Casonato.

Ispirare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, sviluppare una società solidale, rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie per migliorare le condizioni di vita di tutti con proposte e interventi innovativi sono gli obiettivi del Tavolo Città di Trento, coordinato dal servizio Welfare e coesione sociale. Al centro del lavoro ci sono le persone con disabilità e le loro esperienze personali, la ricerca del dialogo e di soluzioni ai problemi quotidiani per costruire una rete di collaborazione tra istituzioni e servizi.

Tra gli impegni del Tavolo, vi è quello di organizzare almeno una volta all’anno un appuntamento dedicato alle persone con disabilità, ai loro familiari e a tutta la cittadinanza, per favorire momenti di informazione trasparente e partecipata. Il primo incontro si è svolto nel dicembre del 2024 e ha visto la partecipazione di moltissime persone per la presentazione in anteprima del libro edito da Erickson Graz. Ritratto a più voci di Graziella Anesi, un lavoro corale con oltre novanta testimonianze, storie e foto dedicate alla figura di Graziella Anesi (1955-2023), fondatrice e presidente della Cooperativa sociale HandiCREA, attivista per i diritti delle persone con disabilità e donna impegnata nel mondo della cooperazione sociale, a cui il Tavolo Città di Trento è stato intitolato.