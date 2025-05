COMITATO S. ROCCO E MISCELE D’ARIA FACTORY * “CANTO TRENTO“: «UN EVENTO ACCESSIBILE NEL CUORE DELLA CITTÀ, PER PERSONE SPECIALI»

11.17 - giovedì 1 maggio 2025

Canto Trento: uno spettacolo speciale per persone speciali. Roberto Ciurletti è il vulcanico presidente del Comitato San Rocco di Tavernavo di Trento ed è stata sua l’idea di organizzare un evento esclusivo, destinato alle persone con disabilità. Un mondo che Ciurletti conosce molto bene, dal momento che è fra i fondatori dei Goulash People, un manipolo di amici che – in modo assolutamente gratuito e disinteressato- da anni fa animazione nelle caso di riposo di Trento e provincia.

Un giorno, assistendo ad uno degli spettacoli immersivi in cuffia del collettivo di artisti trentini Miscele d’Aria Factory, capitanati da Carlo Casillo e Mariano De Tassis, a Ciurletti è venuta un’illuminazione: perché non organizzare qualcosa di specifico per le persone con disabilità?

Tanto è bastato per mettere in moto una macchina che ha coinvolto numerosi soggetti, privati ed istituzionali.

In primis, gli artisti di Miscele d’Aria, i quali – assieme a Ciurletti – hanno prontamente individuato una data (il 4 maggio prossimo) e lo spettacolo adatto: Canto Trento. Si tratta di uno dei molti format realizzati da questo gruppo di artisti: una visita del capoluogo da seguire rigorosamente in cuffia. In “Canto Trento” sono le voci dei palazzi stessi raccontarne la storia, mentre gli artisti propongono degli intermezzi musicali a tema, con intense performance dal vivo.

“Proprio per venire incontro alle esigenze di spettatori che si stancano facilmente, abbiamo pensato di ridurre un po’ la durata dello spettacolo, solitamente di un’ora, tagliando qualcuna delle tappe.” – spiega Ciurletti.

Oltre ai musicisti, che si sono messi a disposizione gratuitamente, serviva il supporto logistico. E’ stato contattato il Comune di Trento, che come ovvio, davanti ad una simile iniziativa, ha dato fin da subito la massima disponibilità.

Ciurletti ha poi pensato alla necessità di fare un piccolo rinfresco al termine della visita: lavorando presso le cantine Ferrari, ha proposto il progetto chiedendo che venisse finanziato ed, anche qui, ha trovato disponibilità.

Mancava infine un luogo accessibile e vicino all’itinerario, per ospitare il buffet: Ciurletti si è rivolto all’istituto Sacro Cuore, che non si è fatto pregare ed ha aperto le porte del chiostro, a pochi passi da Piazza Duomo, ultima tappa dello spettacolo.

Tutto pronto, dunque, ma come individuare le persone da coinvolgere? Ciurletti ha inviato l’invito a tutte le RSA con cui collabora: le risposte sono arrivate subito e con entusiasmo. Tuttavia, c’è ancora qualche posto disponibile per persone con disabilità e per i loro accompagnatori. Chi è interessato può prenotarsi chiamando l’organizzatore al numero 338 9048913.

CANTO TRENTO – OGNI PIETRA UN SENTIMENTO

QUANDO: 04 MAGGIO (11 MAGGIO IN CASO DI MALTEMPO)

RITROVO IN PIAZZA BATTISTI ALLE ORE 15:30

PARTENZA: ORE 16:00

DURATA: 45 MINUTI

AL TERMINE: RINFRESCO