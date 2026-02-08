REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI 2026. PRESIDENTE FONTANA A BORMIO/SO A VILLAGGIO COLDIRETTI: ANCHE LE ECCELLENZE DELL’AGRICOLTURA LOMBARDA SUL PODIO DEI GIOCHI»

15.01 - domenica 8 febbraio 2026



Il connubio vincente tra l’eccellenza enogastronomica del territorio e lo sport come strumento chiave per una vita sana. È stato questo il tema al centro del convegno organizzato questa mattina a Bormio nell’ambito del ‘Villaggio Coldiretti Valtellina’ a cui hanno partecipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale agli Enti Locali e Montagna Massimo Sertori. Il dibattito è stato inserito nell’ambito degli eventi che hanno accompagnato l’inaugurazione dell’iniziativa e ha avuto l’obiettivo di approfondire un argomento di assoluta rilevanza: valorizzare la qualità dei prodotti agricoli locali in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

“I Giochi Olimpici e Paralimpici – ha sottolineato il presidente Fontana – non rappresentano soltanto un un’importante vetrina internazionale per promuovere il territorio lombardo, celebrando lo spirito sportivo e l’inclusione, ma anche l’occasione per esaltare il connubio vincente tra l’eccellenza dei prodotti agroalimentari locali, frutto di filiere sostenibili e rispettose della biodiversità, e l’attività sportiva come elemento chiave per una vita sana”.

“In generale, il settore agricolo – ha aggiunto il governatore lombardo – è solo uno dei comparti in cui la Lombardia eccelle a livello nazionale. Regione supporta gli imprenditori del comparto puntando su un approccio concreto alla sostenibilità che abbina in modo proficuo tutela ambientale, attenzione al sociale e crescita economica. I Giochi Olimpici sono un’ulteriore occasione per celebrare un’eccellenza ormai consolidata e per confermare l’impegno messo in campo in un comparto centrale per il territorio lombardo”.

“La Valtellina – ha spiegato l’assessore Sertori – è un territorio caratterizzato da una ricca e variegata offerta di prodotti enogastronomici, sostenuta dallo spirito imprenditoriale dei produttori locali che mettono al centro la qualità e la sostenibilità delle filiere. Un’eccellenza che ha trovato nelle Olimpiadi una cassa di risonanza per rappresentare, tra i tanti messaggi, anche l’importanza di far risaltare il binomio vincente tra sport e alimentazione sana, spiegando come questo si ponga al servizio della nostra salute. Da valtellinese non posso che essere orgoglioso di vedere questo territorio protagonista anche per l’eccellenza dei prodotti agroalimentari, elemento che gioca un ruolo chiave in termini di attrattività turistica”.

All’evento sono intervenuti, tra gli altri, Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti e Silvia Cavazzi, sindaco di Bormio. Nel corso del convegno è stato inoltre trasmesso un videomessaggio del ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.