PD – PARTITO DEMOCRATICO: «ZAN: “LA SICILIA, MELONI SPARITA NEL NULLA. IL GOVERNO INVII SUBITO RISORSE”»

12.30 - lunedì 9 febbraio 2026

Quello che sta avvenendo in Sicilia è incredibile. Dopo la passerella a Niscemi, peraltro tardiva, e l’annuncio di stanziamenti ridicoli, Giorgia Meloni e il suo governo sono spariti nel nulla. Migliaia di siciliani fanno i conti con territori e infrastrutture devastate, 1500 persone sono ancora senza casa, e Meloni non pensa ad altro che al suo show vittimistico, anche sulla scaletta di Sanremo.

È questo il patriottismo della premier? Scappare di fronte ai problemi reali e alle sue responsabilità verso il Paese?

Noi continueremo a chiederlo ogni giorno: il governo invii subito risorse necessarie, metta subito a disposizione il miliardo bloccato del Ponte sullo Stretto per risolvere l’emergenza e per mettere in sicurezza tutte le persone che sono ancora esposte a rischio frane.