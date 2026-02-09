FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «IRAN, CAMPIONE (FDI): “SCONCERTO PER CONDANNA DI NARGES MOHAMMADI, NON VOLTIAMOCI DALL’ALTRA PARTE”»

12.30 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

«Desta profondo sconcerto l’ennesima azione persecutoria del regime di Teheran contro Narges Mohammadi. L’attivista iraniana, Premio Nobel per la Pace nel 2023, già simbolo della resistenza globale, è stata colpita da nuove spietate pene: sei anni per associazione a delinquere, diciotto mesi per propaganda, oltre a due anni di esilio e divieto di espatrio.

Dietro questa sentenza si cela una chiara rappresaglia politica, volta a soffocare una voce che non si è piegata nemmeno dietro le sbarre di Evin, prigione simbolo del crudele regime iraniano.

L’uso strumentale della magistratura per punire chi richiede riforme civili riflette la fragilità di una teocrazia che teme il suo stesso popolo. Accusare gli attivisti di collusione con potenze straniere è, infatti, il consueto espediente per delegittimare un desiderio di libertà che continua a covare sotto la cenere della società iraniana.

Non sfugge, inoltre, come il divieto di espatrio e l’esilio interno confermino la volontà di Teheran di isolare Narges Mohammadi, impedendole di esercitare la sua influenza internazionale.

Chiediamo, pertanto, al mondo politico italiano e alle istituzioni europee di non voltarsi dall’altra parte, la lotta di Narges è anche la nostra».

Lo dichiara Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente dell’assemblea parlamentare dell’Osce.