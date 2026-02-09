FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «PORTAVALORI ASSALTATO IN PUGLIA, DALLA CHIESA: “SERVONO PIÙ PRESIDI E PIÙ CONSAPEVOLEZZA. LA SICUREZZA È LA PRIMA CONDIZIONE PER LO SVILUPPO”»

12.30 - lunedì 9 febbraio 2026

PORTAVALORI ASSALTATO IN PUGLIA, DALLA CHIESA: “SERVONO PIÙ PRESIDI E PIÙ CONSAPEVOLEZZA. LA SICUREZZA È LA PRIMA CONDIZIONE PER LO SVILUPPO”

«L’assalto armato a un portavalori avvenuto questa mattina in Puglia, con modalità da vero e proprio commando, con sparatoria ed esplosioni sulla statale Lecce Brindisi, in pieno giorno e in mezzo al traffico, è un fatto gravissimo che riporta al centro il tema della sicurezza del territorio.

Non possiamo abituarci a scene che sembrano uscite da un film e che feriscono l’immagine della Puglia. Servono più uomini, più mezzi e una presenza costante dello Stato, questo e’ vero, ma serve anche una maggiore consapevolezza collettiva: chi vive quei territori deve sentirsi parte di una rete che isola e respinge la criminalità.

Non bastano eventi, promozione turistica e le bellissime masserie che raccontano il volto migliore della Puglia. Se passa l’idea di un territorio insicuro, il turismo si ferma e l’economia si blocca. La sicurezza viene prima di tutto: è la base su cui si costruiscono lavoro, sviluppo e fiducia».

Lo dichiara Rita dalla Chiesa, Vicepresidente dei Deputati di Forza Italia.