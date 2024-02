CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “M’ILLUMINO DI MENO“: « VISITA “PILATA”, MUSICA E APERITIVO NELLA LOGGIA DI ROMANINO (16/2) »

14.14 - martedì 13 febbraio 2024

La sera di venerdì 16 febbraio torna nel maniero trentino l’appuntamento dedicato alla giornata del risparmio energetico con visita “pilata”, musica e aperitivo nella magnifica Loggia di Romanino. Avete mai visto nel buio della notte gli affreschi di Romanino, Dosso Dossi e Marcello Foglino illuminati solo da un piccolo fascio di luce caravaggesco mentre in lontananza risuona musica rinascimentale?

Se volete vivere questa esperienza non potete perdere l’appuntamento che il museo ha organizzato in occasione della giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno” di venerdì 16 febbraio!

Saranno proposte tre visite guidate serali in un’atmosfera suggestiva e unica a ore 18.30, 19.30 e 20.30. Per l’occasione sarete accompagnati e guidati nelle magnifiche sale affrescate del primo piano del Magno Palazzo e potrete ammirare e scoprire alcuni dettagli poco noti degli affreschi (portare una pila da casa) per poi godere della musica rinascimentale cantata dal Quartetto del corso di Musica d’insieme vocale e repertorio corale del Conservatorio Bonporti di Trento e Riva del Garda composto dal Soprano Lucrezia Masia, Contralto Elisa Sala, Tenore Francesco Marcolini, Basso Alessandro Peduzzi e diretto dal Maestro Maurizio Sacquegna. A conclusione potrete degustare uno stuzzicante aperitivo con vin brulè e finger food nella Loggia di Romanino rigorosamente nella penombra della sera…

Tariffa: 8,00 euro a persona

E’ obbligatorio indossare scarpe comode (no tacchi) e l’Acquisto del biglietto online oppure presso la biglietteria del museo negli orari di apertura (9.30-16.30). Il Castello del Buonconsiglio e tutte le sedi periferiche come ogni anno spegneranno le luci dalle 18 alle 22.