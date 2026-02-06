ASUIT – SANITÀ TRENTINO: «INTERVENTI DI CATARATTA, AVVIATE LE VERIFICHE SU ALCUNI CASI DI INFIAMMAZIONE POST-OPERATORIA»

09.04 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

INTERVENTI DI CATARATTA, AVVIATE VERIFICHE SU ALCUNI CASI DI INFIAMMAZIONE POST-OPERATORIA.

Sospesa in via precauzionale l’attività programmata del day hospital oculistico.

Alcuni pazienti sottoposti a intervento di cataratta, avvenuto con modalità regolari, nella giornata di sabato 31 gennaio hanno successivamente manifestato una reazione infiammatoria. L’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino è intervenuta tempestivamente garantendo l’assistenza medica necessaria ai soggetti coinvolti e avviando un’indagine per individuare con precisione la causa dell’evento. Attualmente nessuno dei pazienti coinvolti è ricoverato.

A titolo esclusivamente precauzionale e per garantire la massima sicurezza ai pazienti, la direzione del Servizio ospedaliero provinciale ha disposto la sospensione temporanea di alcune sedute di interventi di cataratta programmati nel day hospital di Villa Igea.

Questa misura si è resa necessaria per consentire lo svolgimento di verifiche tecniche approfondite che includono campionamenti microbiologici e l’analisi dei lotti dei materiali utilizzati. Le analisi effettuate sui campioni prelevati dai pazienti hanno escluso l’origine virale e batterica dell’infiammazione.

L’attività operatoria riprenderà non appena gli accertamenti avranno escluso criticità relative agli ambienti e ai materiali in uso. I pazienti in attesa di intervento saranno contattati per riprogrammare l’operazione.