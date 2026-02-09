FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ZICHICHI, PIETRELLA(FDI): CORDOGLIO PER SCOMPARSA LUMINARE»

12.15 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Esprimo profondo rammarico per la scomparsa del Professor Antonino Zichichi, uno dei più grandi fisici italiani e un luminare riconosciuto a livello mondiale.

La sua carriera, costellata di successi come la scoperta dell’antideutone al CERN, la realizzazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e la fondazione del Centro Ettore Majorana a Erice, ha reso l’Italia protagonista della ricerca scientifica internazionale.

Il Professor Zichichi è stato un uomo di scienza e di visione, che ha sempre creduto nel valore della conoscenza come motore di progresso e civiltà, dedicando la sua vita a combattere l’ignoranza e le superstizioni con la forza della ragione.

Con la sua scomparsa perdiamo non solo uno scienziato di eccellenza, ma anche un esempio per le nuove generazioni, invitandole a vedere nella ricerca una missione al servizio della società e della nostra nazione.

Ai familiari e a quanti gli sono stati vicini vanno le mie più sentite condoglianze.”