Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ZICHICHI, PIETRELLA(FDI): CORDOGLIO PER SCOMPARSA LUMINARE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.15 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Esprimo profondo rammarico per la scomparsa del Professor Antonino Zichichi, uno dei più grandi fisici italiani e un luminare riconosciuto a livello mondiale.

La sua carriera, costellata di successi come la scoperta dell’antideutone al CERN, la realizzazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e la fondazione del Centro Ettore Majorana a Erice, ha reso l’Italia protagonista della ricerca scientifica internazionale.

Il Professor Zichichi è stato un uomo di scienza e di visione, che ha sempre creduto nel valore della conoscenza come motore di progresso e civiltà, dedicando la sua vita a combattere l’ignoranza e le superstizioni con la forza della ragione.

Con la sua scomparsa perdiamo non solo uno scienziato di eccellenza, ma anche un esempio per le nuove generazioni, invitandole a vedere nella ricerca una missione al servizio della società e della nostra nazione.

Ai familiari e a quanti gli sono stati vicini vanno le mie più sentite condoglianze.”

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.