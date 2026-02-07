TASS (TELEGRAM) * INDIA: «FIERA A FARIDABAD, UNA PERSONA DECEDUTA E TREDICI FERITE A SEGUITO DEL CROLLO DI UNA GIOSTRA» (VIDEO)

19.59 - sabato 7 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Una persona è deceduta e tredici sono rimaste ferite a seguito del crollo di una giostra in una fiera a Faridabad, nel nord dell’India, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ANI.

Video: TASS/Reuters/Viral Press.

///

One person died and thirteen were injured when an amusement ride collapsed at a fair in Faridabad in northern India, the ANI news agency reported.

Video: TASS/Reuters/Viral Press