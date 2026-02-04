APSP BENEDETTI – MORI * SPERIMENTAZIONE: «OK ALL’USO DELL’ARMADIO DEI FARMACI, LA MISURA DIVENTA STRUTTURALE»

15.10 - mercoledì 4 febbraio 2026

Apsp Mori: ok all’uso dell’armadio dei farmaci. Conclusa con successo la sperimentazione: la misura diventa strutturale. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Cesare Benedetti di Mori ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo dell’armadio dei farmaci: sistema automatizzato che consente di aprire i blister entro cui sono contenute le pillole, che poi vengono riconfezionate secondo le indicazioni terapeutiche specifiche per ciascun residente.

Tecnicamente si tratta del “sistema automatizzato per la preparazione di terapie farmacologiche orali solide in dose unitaria” e Mori è stata, assieme ad altre 4 Apsp, oggetto di una sperimentazione che ha dato ottimi frutti e che si conclude con questo accreditamento. «Questa fase – spiega il Direttore Antonino La Grutta – ha portato con sé anche una ulteriore novità: quella dell’introduzione del farmacista nell’equipe. Una professionista viene in struttura due volte a settimana e controlla l’intero processo, raccordandosi con medico e infermieri».

Il servizio era attivo dal 2022 ma l’accreditamento ne certifica l’efficacia e rende la misura strutturale. «Il processo di sblisteraggio e riconfezionamento dei farmaci è uno di quei compiti che impiega molte ore del personale qualificato addetto. Averlo automatizzato libera tempo ed energie da dedicare ad attività a più alto valore umano, in primis quella del contatto diretto con i residenti»